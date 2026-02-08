Romantika pri sviečkach na Červenom Kameni, SNM chystá výnimočné valentínske večerné prehliadky

Prehliadky sa uskutočnia v sobotu 14. februára o 16:00 a 17:00.
Slovenské národné múzeum (SNM) organizuje Valentínske večerné prehliadky na hrade Červený Kameň v okrese Pezinok s názvom Medzi povinnosťou a túžbou. Kultúrno-propagačný manažér Múzea Červený Kameň Ľuboš Haršány uvádza, že návštevníci sa môžu tešiť na jedinečné večerné prehliadky, ktoré prepoja históriu s romantickou atmosférou.

„Priestory hradu ožijú pri svetle sviečok a prehliadku spríjemní živá gitarová hudba, dotvárajúca intímny zážitok z príbehov šľachtických párov minulých storočí,“ priblížil. Ako dodal, expozícia hradu Červený Kameň ukrýva množstvo autentických predmetov, ktoré dodnes vypovedajú o láske, manželstve i každodennom spolužití aristokracie. Súčasťou výkladu bude aj pohľad na postavenie mužov a žien v minulosti — ich práva, možnosti prežiť šťastný život, ale aj to, kto všetko rozhodoval o sobášoch a akú úlohu zohrávali rodinné či politické záujmy.

Prehliadky sa uskutočnia v sobotu 14. februára o 16:00 a 17:00. Vstupenky je možné zakúpiť si online na webovej stránke múzea www.hradcervenykamen.sk. Podujatie je určené výhradne pre dospelých návštevníkov.

