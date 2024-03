Korčok: Vlastenectvo treba na Slovensku odkliať (rozhovor)

Vlastenectvo si u nás sprivatizovala jedna časť slovenskej politiky a treba ho odkliať, hovorí prezidentský kandidát, bývalý dlhoročný diplomat a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok.

Slovenské vlajky na zhromaždení

V rozhovore pre agentúru SITA vysvetľuje, prečo chcel, aby si ľudia na jeho utorkové verejné zhromaždenie priniesli slovenské vlajky.

„Vlastenectvo si u nás sprivatizovala jedna časť slovenskej politiky, ktorá ho premenila na takú formu, že vlastne všetci tí, ktorí sa hlásia k Slovenskej republike a milujú našu krajinu, tak dávali od tejto podoby vlastenectva ruky preč,“ povedal.

Zákon o národnostných menšinách

Prieskumy predpovedajú v druhom kole volieb súboj medzi Ivanom Korčokom a Petrom Pellegrinim (Hlas-SD).

Pred druhým kolom volieb chce Ivan Korčok hovoriť s ďalšími prezidentskými kandidátmi Igorom Matovičom (hnutie Slovensko) a Krisztiánom Forróom (Aliancia) o tom, či mu vyjadria podporu. „Chcel by som našim maďarským spoluobčanom povedať, že ich považujem za obohatenie Slovenska,“ uviedol Korčok.

Zdôraznil, že podporuje prijatie zákona o národnostných menšinách transparentným spôsobom. „Budem sa uchádzať o rozhovor s pánom Forróom. Určite mi záleží aj na voličoch hnutia Slovensko, lebo ich považujem za spoluobčanov, ktorí takisto rozumejú, čo je to budúcnosť krajiny a čo sú to demokratické princípy, takže určite sa budem uchádzať aj o hlasy týchto voličov,“ dodal Korčok.

Mobilizačná téma

Pred druhým kolom volieb sa chce Ivan Korčok držať svojich tém a akcentovať aj otázku udržania mladých ľudí na Slovensku.

„Ja by som veľmi chcel opäť hovoriť o mladých ľuďoch, lebo aj keď to znie ako floskula, že mladí ľudia sú budúcnosť krajiny, je veľmi tristné, ak my s našimi talentmi, s našimi otvorenými hlavami, s našimi mladými ľuďmi budujeme Českú republiku. Toto je moja mobilizačná téma,“ poukázal Korčok.

Na kampani pred prezidentskými voľbami bol podľa neho najťažší začiatok. Keďže je občianskym kandidátom, začínal od nuly. „To znamená ‚na zelenej lúke‘, sám s jedným, dvoma ľuďmi a priateľmi sme si povedali, že do toho ideme, ale my sme vedeli, že budeme potrebovať aj personál, budeme potrebovať zdroje, tak ten ťažký moment bol, ako keď prídete pod Everest a viete, že máte vystúpiť na vyše osemtisícovú horu,“ hovorí Korčok.

Náročné podľa neho tiež bolo, keď sa okolo jeho osoby začali šíriť „nechutnosti a absolútne výmysly“.

