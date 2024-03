Keď sa začali šíriť nechutnosti a absolútne výmysly, tak to bolo náročné, hovorí Korčok o kampani

Na kampani pred prezidentskými voľbami bol podľa kandidáta Ivana Korčoka najťažší začiatok. Ako ďalej povedal v rozhovore pre agentúru SITA, keďže je občianskym kandidátom, začínal od nuly.

„To znamená ‚na zelenej lúke‘, sám s jedným, dvoma ľuďmi a priateľmi sme si povedali, že do toho ideme, ale my sme vedeli, že budeme potrebovať aj personál, budeme potrebovať zdroje, tak ten ťažký moment bol, ako keď prídete pod Everest a viete, že máte vystúpiť na vyše osemtisícovú horu,“ uviedol Korčok. Náročné podľa neho tiež bolo, keď sa okolo jeho osoby začali šíriť „nechutnosti a absolútne výmysly“.

Korčok pripomenul pri tom časopis, ktorý bol podľa neho reklamou protežujúcou jedného kandidáta nezákonným spôsobom. „Preto som podal podnet na ministerstvo vnútra, ale to, čo sa človeka dotýka je, že je tu, bohužiaľ, obrovský prepad slovenskej politickej kultúry, tie osobné invektívy, ktoré sú a výmysly, dezinformácie a hoaxy, ktoré sa šírili. To je také nepríjemné, ale očakávané, lebo, bohužiaľ, dnes to tak je,“ dodal Korčok.

