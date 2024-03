Ak by sa exminister zahraničia Ivan Korčok stal prezidentom, určite by nezasahoval do „bežnej politickej prevádzky“ a už vôbec nie do vnútrokoaličných vzťahov v rámci vládnej koalície. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA.

Krajina stagnuje v mnohých ohľadoch

Zároveň však pripomenul, že prezident má priestor vo vypätých a krízových situáciách, akými sú napríklad pandémia alebo vojna na Ukrajine, spoločnosť ukľudňovať a vysvetľovať súvislosti.