Korčok odovzdal vyše 40-tisíc vyzbieraných podpisov pod svoju kandidatúru, stane sa oficiálnym kandidátom na prezidenta (video)

aktualizované 19. januára 15:14

Nezávislý kandidát na prezidenta Ivan Korčok odovzdal vyše 40-tisíc vyzbieraných podpisov pod svoju kandidatúru. Po štyroch mesiacoch stretnutí s občanmi po celom Slovensku tým naplnil poslednú formálnu podmienku podľa zákona a stane sa oficiálnym kandidátom na prezidenta.

Tohtoročné prezidentské voľby, ktorých prvé kolo bude 23. marca, budú podľa Korčoka mimoriadne dôležité. Rozhodne sa v nich o tom, či vládna garnitúra ovládne v štáte úplne všetko, alebo bude v prezidentskom úrade niekto, kto bude predstavovať rovnováhu voči tomu, čo robí vláda.

Potreba rovnováhy až protiváhy

„Sú situácie, keď rovnováha nestačí, ale treba byť protiváhou. Neznamená to apriori konflikt,“ povedal v piatok Korčok na brífingu pred odovzdaním vyzbieraných podpisov do podateľne Národnej rady SR.

Za takéto situácie pokladá napríklad to, keď Slovensko zahmlieva, kam v zahraničnej politike patrí. Zdôraznil, že ako prezident by vždy zastával jasné postoje, aj keď vláda sa bude snažiť dezorientovať a manipulovať občanov.

Ponúka nezávislosť a nadstraníckosť

„Vláda sa správa, akoby mohla robiť všetko, a to od hlbokých zárezov do systému spravodlivosti až po búranie semaforov. Ide o to, či v prezidentskom úrade bude asistent predsedu vlády, alebo niekto, kto na jednej strane dokáže spolupracovať, ale zároveň, keď je to nevyhnutné, bude schopný prejaviť jasný postoj a postaviť sa voči veciam, ktoré nie sú v poriadku,“ povedal Korčok.

Spolupráca a prejavenie jasných postojov sa podľa neho nevylučujú. Korčok počíta s tým, že jeho hlavným súperom bude predseda parlamentu a šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini.

„Na rozdiel od predsedu Hlasu-SD chcem ponúknuť 30 rokov služby Slovenskej republike. Chcem ponúknuť nezávislosť a nadstraníckosť. Chcem byť aktívnym prezidentom, ktorý bude hovoriť občanom pravdu,“ prízvukoval Korčok.

Uchádza sa o podporu všetkých demokratických strán

Dodal, že sa uchádza o voličov všetkých strán, ale aj voličov koalície, ktorí vnímajú, že vláda rieši v prvom rade svoje záujmy a nie problémy obyvateľov. Obhajovať chce tiež záujmy mladej generácie, ktorú dnes podľa neho na Slovensku takmer nikto nepočúva.

Občiansky kandidát Korčok sa bude uchádzať o podporu všetkých demokratických strán. Jeho kandidatúru podporuje Progresívne Slovensko aj Demokrati. Strana Sloboda a Solidarita avizovala, že sa k tomu vyjadrí v najbližších dňoch. Korčok už požiadal o stretnutie predsedu KDH Milana Majerského, otvorený je aj podpore zo strany hnutia Slovensko.