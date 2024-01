Bude Čaputová šéfkou Progresívneho Slovenska? Odborník narovinu, či je Šimečka zrelý na výmenu

Premiér Robert Fico (Smer-SD) po mimoriadnom vystúpení prezidentky v pléne parlamentu zaskočil informáciou, že údajne sa schyľuje k výmene lídra Progresívneho Slovenska. Ním by sa mala stať práve Zuzana Čaputová, ktorá podľa slov Fica svojím štvrtkovým vystúpením začala svoju vlastnú kampaň za predsedníčku progresívcov.

„Je rozhodnuté, že mladý pán Šimečka zlyhal, a že musí dôjsť k výmene. Predpokladáme, že nechajú pani prezidentku pol roka na pokoji a potom sa začne veľmi vážne diskutovať o nahradení pána Šimečku pani prezidentkou,“ prekvapil informáciou premiér na tlačovej konferencii strany Smer-SD.

Očakávanie verzus realita

Podľa odborníka to, že by sa predsedníčkou Progresívneho Slovenska mala stať Zuzana Čaputová, nie je realistický scenár. „Vidím na to minimálne šance. Zdá sa mi to veľmi neracionálne,“ hovorí pre agentúru SITA politológ Tomáš Koziak.

„To, že Michal Šimečka zlyhal, neviem na základe čoho to posudzuje Robert Fico. Snáď len na základe toho, že nevyhral voľby. Strana si ale udržuje vysoké preferencie. Nepodarilo sa mu postaviť vládu, ale to nie záležitosť alebo chybou Progresívneho Slovenska či Michala Šimečku,“ zamýšľal sa ďalej odborník.