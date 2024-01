Je to vlastizrada a obrovské svinstvo, odkazuje Gyimesi opozičným europoslancom, ktorí hlasovali za rezolúciu voči Slovensku (rozhovor)

Bývalý poslanec Národnej rady György Gyimesi ostro kritizuje slovenských opozičných europoslancov, ktorí iniciovali rezolúciu voči Slovensku a ktorá môže obnášať aj hrozbu sankcií. Podpredseda strany Maďarská aliancia (Magyar Szövetség) v rozhovore pre agentúru SITA zároveň zhodnotil stretnutie premiérov Roberta Fica a Viktora Orbána v Budapešti.

Poslanci Európskeho parlamentu v stredajšom hlasovaní v Štrasburgu prijali uznesenie, ktoré kritizuje návrh novely Trestného zákona predložený vládou premiéra Fica. Iniciátormi boli opoziční europoslanci za Progresívne Slovensko a ich spojenci z radov Demokratov a KDH.

Toto je prakticky vlastizrada, čo robia. Považujem to za obrovské svinstvo. Domáce problémy sa majú riešiť doma, nie ťahať to na pôdu Európskej únie.

Myslím si, že hovorí z nich frustrácia z prehratých volieb. Žiadať Európsku komisiu, aby odobrala Slovensku eurofondy, čiže aby odtrhla od úst to posledné, je veľké svinstvo. Oni takto chcú trestať voličov na Slovensku, že nezvolili Progresívne Slovensko a že nevládne. Dôkazom toho sú aj tieto hlasovania europoslancov.

Veľmi ma mrzí, že sa k tomu pridali aj europoslanci za KDH. Za to KDH, ktoré doteraz nezmylo zo seba to, že nehlasovali za samostatné Slovensko. Včera ukázali, že to Slovensko je im ešte stále cudzie a radšej budú hájiť záujmy Bruselu, než záujmy vlastných občanov.

„Pokiaľ ide o rozdeľovanie spoločnosti, v tomto sú progresívci absolútne neprekonateľní. Oni sú tí, ktorí rozdeľujú na tých, ktorí sú dobrí a zlí, oni rozdeľujú politikov na autokratov a demokratov,“ hovorí exposlanec Gyimesi. Foto: SITA/Branislav Bibel

V súvislosti so Slovenskom je EÚ a istí europoslanci veľmi proaktívni, naopak to, čo sa deje napríklad v Poľsku nechcú vidieť a voči tamojším udalostiam neprijímajú rezolúcie. Ako je známe, liberálna vláda Donalda Tuska ihneď po nástupe začala s expresnými čistkami vo verejnoprávnych médiách a zároveň uväznila dvoch opozičných politikov. Otázka je, že keby toto isté spravil Robert Fico, čo by robili?

Vieme, čo by robili: vyskakovali by dva metre dvadsať, hádzali sa o zem a prijímali rezolúcie proti Slovensku. Progresívny dvojitý meter je povestný. Vidíme to, ako dokáže konzervatívnej vláde Európska komisia vyčítať, že má neslobodné médiá, ale to isté vo vzťahu k progresívcom už nerobí. Je to čisté farizejstvo. Myslím si, že Európska únia takto dlho fungovať nemôže. Najmä aj z ohľadom na to, že chce zobrať veto jednotlivým členským štátom.

Jednotlivé národné štáty takto nevstupovali toho času do Európskej únie. Menia sa veci za pochodu a menia sa zlým smerom. Myslím si, že ak budú v tomto pokračovať, môže to viesť až k rozpadu EÚ.

V Bruseli vznikla panika, že kvôli kandidovaniu predsedu Európskej rady Charlesa Michela do eurovolieb, môže zasadnutia Rady poviesť Viktor Orbán, ktorého krajina v júli prevezme rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ. V súvislosti s Maďarskom sa okamžite objavili návrhy a rezolúcie, ktoré obsahujú výzvy k odobratiu hlasovacích práv Maďarska.

Vzťah Európskej únie k Viktorovi Orbánovi vnímam ako farizejské. Ono totižto nie je možné trestať v EÚ niekoho za názor, najmä, ak ten názor je iný alebo opačný, aké má vedenie Európskej komisie. Veď na slobode je postavená celá Európska únia: na slobode pohybu, pobytu, presunu tovarov a osôb, ale zároveň aj na slobode slova. Toto sú tie základné hodnoty a princípy na ktorých EÚ vznikla.

A keď si toto právo uplatňuje krajina, ktorá si ho uplatňuje inak, než si to predstavuje EÚ, tak má čeliť rôznym perzekúciám? Toto nie je tá Európska únia, ktorá toho času vznikla. Toto je nejaký nový, progresívny spôsob života, ktorý mi veľmi pripomína komunizmus, pretože aj vtedy bol len jeden správny názor, boli len jedni majitelia pravdy a všetci ostatní museli buď čušať alebo sedieť vo väzení.

„Ak budem predsedom vlády Slovenskej republiky, nikdy nebudem súhlasiť s tým, aby krajina bola potrestaná za to, že bojuje za svoju suverenitu a za svoje národnoštátne záujmy,“ povedal premiér Robert Fico na tlačovej konferencii v Budapešti. (AP Photo/Denes Erdos)

Nedávno ste kritizovali maďarskú verziu istého mainstreamového denníka, ktorá uverejnila článok o tom, akou sumou sú dotované zo strany Maďarska maďarsky píšuce slovenské konzervatívne médiá a aký obsah publikujú v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Dospeli k záveru, že tieto konzervatívne média vraj „ intenzívne šíria proruské stanoviská o vojne na Ukrajine“.

Znovu len progresívny dvojitý meter. Hovoria o neslobode médií, o šírení propagandy tí, ktorí sú financovaní zo zahraničia zo štátov, ktoré nemajú zo Slovenskom vôbec nič spoločné. Ten konkrétny článok vznikol v spolupráci s projektom Science+, za ktorým je neziskovka, ktorá dostala 27 miliónov eur od Európskej únie, od Holandského kráľovstva a iných donorov.

Ak liberálne a progresívne médiá šíria liberálnu a progresívnu propagandu zo západnej Európy a sú za to financovaní zo západnej Európy, tak je to všetko v poriadku a volá sa to sloboda médií. Ak vláda Maďarska financuje kultúrny život, pod ktorý patria aj médiá národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku alebo v iných štátoch, tak toto je šírenie proruskej a orbánovskej propagandy.

Oni sú jednoducho blázni a už nevedia čo robiť, pretože nedokážu vyhrať voľby a ja chcem veriť, že ich nedokážu vyhrať ani pri nasledujúcich voľbách.

V súvislosti so Svetovým ekonomickým fórom (WEF) v Davose, ktoré sa koná v týchto dňoch, server Politico zaradil Roberta Fica do zoznamu „dvanástich špinavcov“ (The ‘dirty dozen’), ktorý obsahuje dvanáctku tzv. „nevítaných hostí“. V skupine sa objavili politici, ktorých opísali ako autokratov, diktátorov, či politických vyvrheľov. Na zozname sa objavila aj maďarská prezidentka Katalin Novák či poľský prezident Andrzej Duda.

Pokiaľ ide o rozdeľovanie spoločnosti, v tomto sú progresívci absolútne neprekonateľní. Oni sú tí, ktorí rozdeľujú na tých, ktorí sú dobrí a zlí, oni rozdeľujú politikov na autokratov a demokratov.

Ak progresívne strany vyhrajú v parlamentných voľbách, tak to sú demokratické voľby, ak to isté spravia konzervatívne strany, tak voľby sú nedemokratické a nemajú právo vládnuť takéto strany.

Je to znovu len ukazovanie prstom na nepriateľa, vytváranie toho nepriateľa, rozdeľovanie spoločnosti, čo môže viesť k rozpadu Európskej únie.

„Ak sa nepostavíme k tejto politike, že kto má iný názor a kto nerešpektuje jediný povinný názor je okamžite vylučovaný z dobrej spoločnosti, je označovaný za extrémistu a je považovaný za neštandardného politika, tak pán Boh ochraňuj naše krajiny a Európsku úniu,“ okomentoval premiér Fico správu o jeho zaradení do dvanástky „nevítaných hostí“ v Davose. (AP Photo/Denes Erdos)

Naopak, v tejto súvislosti sa nedá nespomenúť, že minulý rok sa stal podľa magazínu Forbes Osobnosťou roka 2023 Ľudovít Ódor, ktorý bol len necelých 5 mesiacov premiérom úradníckej vlády. Zhodou okolností toto ocenenie získala toho času aj Zuzana Čaputová či Andrej Kiska. Aký to vysiela signál bežným ľuďom?

Vidíme, že z Ódora sa vyrába nový liberálno-progresívny mesiáš nielen v slovenských médiách, ale aj v maďarsky píšucich liberálnych médiách na Slovensku. Predpokladám, že títo všetci by si scvrkli od šťastia, keby Ódor založil stranu, konečne by mali asi koho podporovať. Tu vidno aj to, akým spôsobom dokážu dané médiá vyrábať z nikoho niekoho.

Ódor svojím spôsobom za päť mesiacov neurobil v našej krajine absolútne nič. Sem-tam si potáral v diskusiách s progresívnymi novinármi, ale ako krajina sa na neho ani nemôže pamätať, pretože s jeho menom nie je spojené absolútne nič. Dokonca ani tá slávna konsolidácia verejných financií, ktorú omieľal od svojho nástupu po koniec vo funkcii, sa neuskutočnila.

Takže vlastne ani nedokážem zhodnotiť jeho pôsobenie, akurát vieme to, že bol mimoriadne servilný vo vzťahu ku pani prezidentke, voči Bruselu a atlantickým záujmom.

Dnes opozícia pod vedením Progresívneho Slovenska opäť organizuje protesty. Ozývajú sa v tejto súvislosti kritiky, že tieto protesty sú vlastne predvolebným mítingom pre Ivana Korčoka (čo potvrdil aj poslanec PS Michal Truban). Ako vnímate tieto predlžujúce sa protesty a čo sa dá od toho očakávať?

Neviem či som nebol prvý, ktorý povedal, že pravým zmyslom protestov je propagácia prezidentskej kandidatúry Ivana Korčoka. V tejto súvislosti musím výrazne skritizovať KDH, ktoré je v závese progresívcov. Nemajú vlastnú tému a len sa vezú na témach, ktoré vytvára Progresívne Slovensko.

Progresívne Slovensko už dosiahlo to, že KDH nenominuje žiadneho kandidáta na prezidenta. Je len otázkou času, kedy KDH povolí vstup Ivana Korčoka na tribúnu pred dav. Je len otázka času, kedy sa KDH postaví za kandidatúru Ivana Korčoka. A jediný otáznik, ktorý mi ostal je, že kedy uvidíme dúhovú zástavu v rukách Milana Majerského.

Podľa bývalého poslanca NR SR Gyimesiho je len otázka času, kedy sa KDH postaví za kandidatúru Ivana Korčoka. SITA/Branislav Bibel

Stretnutie Fica s Orbánom je nepochybne historický moment, čo sa týka slovensko-maďarských vzťahov. Jednak aj vzhľadom na napäté slovensko-maďarské vzťahy z minulosti, ako aj na fakt, že obaja politici sú z iného politického spektra: Smer-SD je ľavicová, kým Fidesz pravicová strana.

Nemyslím si, že medzi politikou Fideszu a Smeru je veľký rozdiel. To, že sa označujú ako ľavica a pravica, tie rozdiely sa dnes stierajú, pretože obidve strany sú suverenistické, národné a majú vo svojich programoch a za sebou aj viacero výrazných sociálnych opatrení.

Pokiaľ ide o samotné stretnutie. Stretli sa dvaja premiéri, ktorí majú celkom zjavne k sebe blízko aj ľudsky aj politicky. Zdieľajú podobné hodnoty a čelia rovnakému tlaku a nátlaku Európskej únie, čo ich ešte viac zbližuje. Z tohto pohľadu nehodnotím toto stretnutie ako historické, ale ako stretnutie, ktoré potvrdilo blízkosť dvoch premiérov, blízkosť dvoch krajín a sa ukázalo, že Viktor Orbán a Robert Fico sa budú mať v Európskej únii o koho opierať.

Robert Fico sa poďakoval za srdečnosť maďarskej strany. „Dobre mi padne, keď prídem do krajiny, kde na mostoch vidíme spoločne slovenské a maďarské vlajky,“ povedal slovenský premiér.(AP Photo/Denes Erdos)

Tým, že Maďari nemajú aktuálne politické zastúpenie v parlamente, môžu sa spoliehať len na spoluprácu Orbána a Fica v rámci slovensko-maďarských záležitostí. Po tomto stretnutí, kde bol viditeľný priateľský vzťah medzi premiérmi, aké na to vidíte šance?

Veľké aj s ohľadom na to, aké mám informácie. Má dôjsť k výraznému oživeniu južných a východných regiónov Slovenska. Očakávam, že táto plodná spolupráca dvoch krajín a dvoch premiérov, prinesie ovocie práve pre tieto územia a obyvateľov, ktoré na nich žijú.

My, ako strana Maďarskej aliancie budeme participovať na týchto rozhodnutiach. Chcem veriť v tom, že vydrží vláda Slovenskej republiky svoje volebné obdobie, aby tie plány, ktoré sú rozdelené na rôzne etapy počas štyroch rokov, sa naplnili.

Premiér Fico spomenul výjazdy rokovania vlády v regiónoch, kde žijú aj občania maďarskej národnosti. Želá si, aby otázka slovensko-maďarského spolužitia nebola nikdy predmetom politického súperenia. Pripomenul aj vymenovanie nového splnomocnenca pre národnostnej menšiny, je ním Ákos Horony, ktorý pochádza z maďarskej menšiny. Vidíte to ako pozitívne kroky smerom k maďarskej menšine?

Samozrejme, že áno. Už som to povedal veľakrát, že tí, ktorí robia zo slovensko-maďarských vzťahov zlú krv, to nie sú národniari, suverenisti či konzervatívci, ale naopak liberáli a progresívci. Stačí si spomenúť na pôsobenie Korčoka, Káčera, Šimečku a ostatných progresívcov, ktorí si doslova robia politiku na nevraživosti k Maďarsku a k Maďarom. V tejto súvislosti musím povedať to, že ak je niekto, kto ohrozuje slovensko-maďarské vzťahy, tak sú to práve progresívci a liberáli.

