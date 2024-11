Komunitno-pastoračné centrum gréckokatolíckej cirkvi na Podhradovej je otvorené, premena výmenníka stála vyše 100-tisíc eur

Komunitno-pastoračné centrum gréckokatolíckej cirkvi na Podhradovej, ktoré vzniklo v priestoroch bývalej výmenníkovej stanice, je otvorené.

Centrum otvorilo svoje brány 17. novembra a Chrám sv. Kristovho Vzkriesenia, ktorý je jeho súčasťou, posvätil arcibiskup – košický eparchiálny biskup Cyril Vasiľ. Ten celebroval i úvodnú bohoslužbu. Chrám zriadil dekrétom z 8. novembra a určil ho za farský chrám farnosti Košice-Sever, pod ktorú sídlisko Podhradová patrí.

Premena išla relatívne rýchlo

Ako pre agentúru SITA uviedol administrátor gréckokatolíckej farnosti Košice-Sever a podpredseda Komisie pre masmédiá Košickej eparchie otec Tomáš Miňo, ktorý za premenou výmenníkovej stanice stojí, podarilo sa im pretaviť snahy i modlitby na skutočnosť.

„Ľudia túžili mať vlastné miesto, gréckokatolícke komunitno-pastoračné centrum, na Podhradovej,“ vysvetlil. Dodal, že od októbra 2022, kedy sa tejto idey začali venovať, sa podarilo výmenník premeniť na miesto stretnutí veriacich.

„Vo februári v roku 2023 tu ešte boli staré technológie, s ktorých odstraňovaním sme začali,“ priblížil a doplnil, že im to šlo relatívne rýchlo, keďže za čosi vyše roka sa im podarilo premeniť priestor na komunitno-pastoračné centrum.

Úvodná bohoslužba mala bohatú účasť

Účasť veriacich na úvodnej bohoslužbe bola veľká, zišli sa na nej všetky generácie, od najmenších až po seniorov. Otec Tomáš poukázal na to, že o centre sa veľa hovorilo a mnoho ľudí sa na jeho premene podieľalo.

„Prišli sme poďakovať Pánu Bohu. Dostali sme jeden nesmierny dar, chrám a komunitno-pastoračné centrum. A za dar sa treba poďakovať,“ povedal.

Exteriér komunitno-pastoračného centra na Podhradovej Foto: SITA/Katarína Lörincová.

V centre je potrebné dokončiť chór, aj fasádu

Premena výmenníka na centrum stála približne 110-tisíc eur. Otec Tomáš ale podotkol, že ešte potrebujú dokončiť chór a fasádu centra. „Potrebujeme ešte nejaké kancelárske zázemie,“ uviedol s tým, že to by malo byť v mieste chóru, k čomu ale potrebujú dobudovať i schodište.

Pribudnúť by mali aj interiérové dvere, ktoré oddelia kaplnku od komunitných priestorov. Otvorenie centra sa pôvodne očakávalo v polovici septembra, približne dvojmesačný posun otec Tomáš pripísal najmä byrokracii.

„Teraz sme to v pohode stihli. So stavbou je to stále tak, že stačí, ak niekto na chvíľu vypadne a ono sa to začne posúvať a nazbiera sa to,“ vysvetlil.

Problematickou časťou bola podľa jeho slov strecha budovy. Ako priblížil ide strop je tvorený tenkým betónom, a keďže centrum má podlahové kúrenie a teplo stúpa smerom nahor, čoskoro by sa im pod stropom začal hromadiť kondenz, a tak ju potrebovali zatepliť.

Práce financovali z darov aj grantov

Z finančného hľadiska im pri zatepľovaní pomohol projekt Ministerstva financií, v rámci ktorého sa im podarilo získať 12-tisíc eur, ku ktorým ešte doložili ďalšie prostriedky.

Výmenník s plochou temer 240 metrov majú v prenájme od mesta na 15 rokov, s možnosťou predĺženia prenájmu. Vnútro je rozdelené na dve hlavné časti, a to kaplnku a komunitnú miestnosť, ktoré by mali byť oddelené posuvnými dverami.

V kaplnke za oltárom ostala zachovaná i pôvodná tehlová stena. Rekonštrukčné práce boli financované zo zdrojov farnosti, najmä zo zbierok, ale tiež z dotácií a grantov získaných cez projekty, a tiež darov.

Prerobený výmenník bude slúžiť gréckokatolíckej komunite na sídlisku Podhradová, cieľom je, aby sa v prerobenom výmenníku stretávali členovia komunity všetkých vekových kategórií, od mládeže, cez rodiny s deťmi, až po seniorov. Bohoslužby sa konajú každú nedeľu o 11:00.