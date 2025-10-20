Komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne v roku 2026, uviedol Raši

Podľa Rašiho strana Hlas dlhodobo vníma potenciálne prínosy päťročného volebného obdobia pre budúcnosť samospráv.
Debata o predĺžení súčasného volebného obdobia je definitívne uzavretá, najbližšie komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne v roku 2026. Vyplynulo to z pondelkovej diskusie predsedu Národnej rady SRRicharda Rašiho (Hlas-SD) so zástupcami všetkých samospráv a regiónov na Slovensku.

Porušenie princípov ústavnosti

Tí sa jednotne zhodli, že akékoľvek predlžovanie ich súčasného funkčného obdobia by bolo porušením princípov ústavnosti a platných právnych noriem. Informovali o tom v pondelok z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR.

Predseda parlamentu Richard Raši a predsedovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a Únie miest Slovenska (ÚMS) dospeli k spoločnej dohode.

„Vypočuli sme si jasné, jednotné a principiálne stanovisko všetkých troch združení, ktoré kategoricky odmietli návrh na odklad volieb plánovaných na rok 2026. Plne rešpektujeme ich argumentáciu, že starostovia, primátori a župani dostali od voličov mandát na štyri roky a akákoľvek retroaktívna zmena týchto pravidiel by bola porušením ústavných princípov a demokratických noriem,“ uviedol Raši.

Podľa štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR a splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka (Hlas-SD) musia pravidlá platiť pred začiatkom hry. To podľa neho platí aj o dĺžke volebného obdobia samospráv. „Je to úcta k pravidlám aj signál férovosti volebnej súťaže,“ poznamenal.

Prínosy päťročného volebného obdobia

Podľa Rašiho strana Hlas dlhodobo vníma potenciálne prínosy päťročného volebného obdobia pre budúcnosť samospráv. Systematické predĺženie funkčného obdobia by podľa jeho slov mohlo byť prospešné napríklad pre lepšiu stabilizáciu čerpania eurofondov a poskytlo by starostom viac času na naplnenie svojich programov.

„Podobnú úvahu vnímam aj zo strany ZMOS-u, no je to vážna otázka a vyžaduje si širšiu zhodu. Nie len kvôli tomu, že je správne, aby pri takýchto zásahoch do fungovania štátu bola jasnejšia zhoda v spoločnosti, ale aj preto, že si to pýta zákon. Na predĺženie funkčného obdobia je totiž potrebné zmeniť Ústavu SR,“ vysvetlil. Ako ďalej uviedol, nezaznamenal, že by sa k tejto téme postavila niektorá z opozičných strán podporne. Nazbieranie potrebných 90 hlasov v parlamente by tak podľa neho nebolo reálne.

Predseda parlamentu tiež po stretnutí avizoval, že so silným mandátom od predstaviteľov samospráv sa odštartuje komunikácia s politickými partnermi s cieľom nájsť zhodu na ústavnom riešení, ktoré bude mať širokú a dlhodobú podporu.

