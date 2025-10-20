Matica slovenská sa búri proti novele zákona, poslanci podľa nej zasahujú do jej slobody a volieb

Predsedníctvo sa tak domnieva, že ide o účelový krok, ktorý potvrdzuje to, že návrh predložili v piatok a hlasovať sa má už v utorok.
Pellegrini, Matica slovenská
Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 162. výročia založenia Matice slovenskej. Foto: archívne, www.facebook.com
Predsedníctvo Matice slovenskej je sklamané, nepriama novela zákona odďaľuje demokratické matičné voľby a zasahuje do jej nezávislého postavenia. Matica Slovenská informovala, že s hlbokým sklamaním prijala informáciu, že skupina poslancov jednostranne predložila na rokovanie parlamentu návrh novely zákona o Matici slovenskej, a to ešte v negatívnejšej podobe, ako to bolo pred niekoľkými mesiacmi.

Zákon zasahuje do kľúčových orgánov

„Novela opäť zasahuje do matičnej autonómie, keď okrem iného ustanovuje oddialenie riadnych matičných volieb, ktoré sa majú uskutočniť už 8. novembra v rámci blížiaceho sa Valného zhromaždenia Matice slovenskej,“ upozornilo predsedníctvo s tým, že súčasne sa predlžuje volebné obdobie matičných orgánov o pol roka. Predsedníctvo Matice slovenskej to chápe ako pokus pripraviť pôdu pre politické ovládnutie Matice slovenskej.

Predsedníctvo vysvetlilo, že zákon priamo zasahuje do kreovania troch kľúčových orgánov – výboru, predsedu dozorného výboru a predsedu. „Zmeny sledujú cieľ vylúčiť súčasného predsedu z demokratických volieb. Poľutovaniahodné je, že ide o tzv. nepriamu novelu, ktorá bude schovaná za pozmeňujúci návrh k vládnemu zákonu o odbornom vzdelávaní a príprave,“ upozornila Matica slovenská s tým, že návrh bol navyše pripravený bez súčinnosti či konzultácie s volenými orgánmi matičnej ustanovizne.

O návrhu sa vedenie dozvedelo na poslednú chvíľu

Predsedníctvo sa tak domnieva, že ide o účelový krok, ktorý potvrdzuje to, že návrh predložili v piatok a hlasovať sa má už v utorok. Na Maticu slovenskú sa pritom neobrátil žiadny kompetentný orgán a neprebehlo ani žiadne rokovanie s rezortom kultúry.

Kým sa návrh neobjavil v parlamente, netušil o ňom nikto z vedenia Matice slovenskej. „Pripomíname, že podobné zásahy voči Matici si v minulosti dovolil štát počas maďarizácie v Uhorsku (1875) a neskôr v období socializmu (1950 – 1954 a 1973 – 1974),“ dodalo predsedníctvo.

Matica slovenská súčasne zdôraznila, že jej samospráva nie je darom štátu, ale jej prirodzenou a historickou súčasťou. „Národná ustanovizeň vznikla už v čase Uhorska, teda dlho pred vznikom Československej republiky. Matica slovenská nebola založená štátom – a ani mu nepatrí. O jej budúcnosti nerozhodujú politické strany, ale delegáti Valného zhromaždenia Matice slovenskej, ktorého riadne konanie plánované na 8. novembra 2025 je ohrozené,“ pripomenulo predsedníctvo a podotklo, že Matica slovenská je v krátkom čase už druhýkrát útokom poslaneckých hier.

Podľa vedenia Matice je nepochopiteľné, že sa tak deje práve vtedy, keď Slovensko potrebuje spájať, nie rozdeľovať. Predsedníctvo tak dúfa, že tento návrh v parlamente odmietnu.

