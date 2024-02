Kto chce zrušiť právo veta, chce aby bol odstránený štát, odkazuje Harabin Korčokovi a kritizoval aj Čaputovú (rozhovor)

O post hlavy štátu sa rozhodol druhýkrát zabojovať bývalý predseda Najvyššieho súdu SR a exminister spravodlivosti Štefan Harabin. V rozhovore pre agentúru SITA prezradil ako vidí svoje šance v prezidentských voľbách a zároveň, ako hodnotí aktuálnu domácu aj zahraničnopolitickú situáciu.

V prezidentských voľbách v roku 2019 získal Harabin s vyše 300-tisíc hlasmi tretie miesto. „Pred piatimi rokmi bez jedného billboardu, bez toho, aby ma mainstreamová scéna niekde pustila, som získal takmer 15 percent,“ podčiarkol.

„Som jednoznačne národno-vlastenecký kandidát všetkých občanov. Ja nie som kandidát oligarchov a ich peňazí,“ vyhlásil ďalej v súvislosti so svojou prezidentskou kandidatúrou.

Dodržanie práva a ústavy

Čo dnes očakávajú ľudia od hlavu štátu? „Prezident republiky musí predovšetkým dodržovať právo a ústavu,“myslí si Harabin.

V tejto súvislosti kritizoval, že za bývalej vlády Igora Matoviča, Eduarda Hegera, či za úradníckej vlády prezidentky Zuzany Čaputovej bola viackrát pošliapaná ústava, napríklad keď nebolo vypísané referendum, keď bola podpísaná obranná dohoda s USA, alebo keď počas pandémie COVID-19 boli ľudia nútení do očkovania.

Čaputová preukázala neprofesionalitu

Prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že novelu Trestného zákona síce podpíše, no zároveň ju napadne na Ústavnom súde. „Toto je výsledkom jej neprofesionality,“ myslí si Harabin.

„Ten jej postup je výslednicou jej odborno-právnej nespôsobilosti. Keď chcem dať novelu alebo nejaký zákon na Ústavný súd, musím povedať, s ktorým článkom ústavy je v rozpore. Doteraz som od pani Čaputovej nepočul nič,“ poznamenal ďalej bývalý šéf Najvyššieho súdu.

Prezident nemá hádzať vláde polená pod nohy

Kandidát na prezidenta Ivan Korčok sa nechal nedávno počuť, že chce byť protiváhou voči vláde. „To je totálne nepochopenie Ústavy,“ reagoval Harabin na slová Korčoka. „Hovorí Ústava o tom, že by jeden štátny orgán útočil na druhý?“ pýtal sa ďalej exminister spravodlivosti. Podľa jeho slov prezident by nemal byť v otvorenej konfrontácii s vládou a hádzať jej polená pod nohy, lebo si to odnesú občania.

