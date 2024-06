Koalícia podľa progresívcov kašle na mladých ľudí. Návrhy na podporu študentov neprešli (video)

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko predložilo tri návrhy zákonov, ktoré mali pomôcť študentom a študentkám. Podľa hnutia by iba minimálne zaťažili štátnu kasu, no výrazne by zlepšili situáciu mladých.

„Je obrovská škoda, že vládna koalícia sa im opäť otočila chrbtom,“ uviedla podpredsedníčka PS a zároveň podpredsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci Simona Petrík.

Odpočítateľná položka do 286 eur

Progresívne Slovensko navrhovalo oslobodiť brigádnikov od odvodov pri príjme do 286 eur, prisúdiť študentom a študentkám doktorandského štúdia nárok na nemocenské a dôchodkové poistenie a zabezpečiť, aby študenti stredných a vysokých škôl dostali za absolvovanú stáž zaplatené.

Parlament vo štvrtok neschválil návrh zákona o zvýšení odvodovej odpočítateľnej položky od poslanca NR SR Dávida Deja, ktorý oslobodzoval brigádnikov od odvodov pri príjme do 286 eur. Pôvodná suma 200 eur sa nezvyšovala už viac ako deväť rokov, no náklady na život sa výrazne zvýšili, poukazoval poslanec.

„Navrhovali sme tiež, aby sa odpočítateľná položka nasledujúce roky menila na základe výpočtu 20 percent z priemernej mzdy. Zákon mal pomôcť pracujúcim študentom, ale aj dôchodcom, ktorí si chcú privyrobiť formou brigády,” uviedol Dej.

Nárok na nemocenské a dôchodkové poistenie

Koalícia rovnako odmietla aj návrh poslankyne Petrík, ktorý mal študentom a študentkám doktorandského štúdia prisúdiť nárok na nemocenské a dôchodkové poistenie.

„Doktorandky, ktoré počas štúdia otehotnejú, dnes nemajú nárok na materské a rovnako ani otcovia – doktorandi, ktorí by na materskú chceli ísť,” poukázala Petrík s tým, že roky odbornej vedeckej či pedagogickej činnosti sa týmto študentom nezarátavajú do dôchodku. „Tento neférový stav ich núti vyberať si medzi štúdiom a rodičovstvom,” dodala.

Stáže zostanú neplatené

Cieľom návrhu zákona poslankyne PS Beáty Jurík bolo zaručiť, že študenti a študentky stredných a vysokých škôl dostanú za absolvovanú stáž zaplatené.

„Za prácu sa platí. Parlament mal možnosť zastaviť vykorisťovanie mladých ľudí, ktorí pre nadobudnutie potrebných skúseností nútene akceptujú aj neplatené stáže,” zdôraznila Jurík.

Stáže by podľa nej nemali byť rezervované len pre ľudí, ktorých rodiny si to môžu dovoliť. Tí ostatní musia popri štúdiu a neplatenej stáži ešte aj brigádovať, čo môže dopadať na ich mentálne či fyzické zdravie, poukazuje poslankyňa.

„Investícia do mladých ľudí je investíciou do budúcnosti našej krajiny, poslanci a poslankyne vládnej väčšiny to ale zjavne nepovažujú za dôležité,“ uzavrela.