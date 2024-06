PS vyzýva koalíciu na podporenie návrhu o zvýšení odvodovej odpočítateľnej položky, získa tým aj štát (video)

Progresívne Slovensko vyzýva koalíciu a Erika Tomáša, aby podporili ich návrh o zvyšovaní odvodovej odpočítateľnej položky. Poslanci z klubu Progresívne Slovensko (PS) Simona Petrík, Dávid Dej a Darina Luščíková predstavili na tlačovej konferencií svoju novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá má pomôcť brigádujúcim študentom a dôchodcom.

Nereflektuje súčasnú ekonomiku

Po novom by sa výška odvodovej odpočítateľnej položky vypočítala ako 20 % z priemernej mzdy za predchádzajúci rok, čo by od roku 2025 predstavovalo 2866 eur za rok, čo je mesačný nárast okolo 86 eur. Poslanci PS poukazujú na to, že odpočítateľná položka sa nemenila už 10 rokov, a teda nereflektuje súčasnú situáciu v rámci ekonomiky či inflácie.

„Zvyšovanie bude postupné, a tým, že ho chceme naviazať na rast priemernej mzdy, sa bude každý rok valorizovať, zvyšovať. Ak súčasná vláda sa chce aj naďalej nazývať sociálnou vládou, tak teraz má dôvod to dokázať, a tento dobrý a praktický zákon podporiť, najmä minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Pomôžme študentom aj dôchodcom, neignorujme kvôli politike návrh, ktorý im reálne vie zlepšiť životy,“ vyhlásila podpredsedníčka PS Simona Petrík.

Rozpočtovo zodpovedná suma

V súčasnosti maximálna výška zvýhodneného odvodového zaťaženia je stanovená na sumu 200 eur, čiže prvých 200 eur príjmu je oslobodených od odvodov. Príjem nad hranicu už podlieha odvodom.

„Sme tu už siedmy mesiac a zatiaľ sme nevideli, že by súčasná koalícia chcela podporiť mladých ľudí, skôr podporujú len seba. Máme za to, že tento návrh môže motivovať ľudí brigádovať a zamestnať sa, čím získajú nové zručnosti, zároveň vyplnia voľné miesta na trhu práce. Zákon má tiež potenciál zlepšiť podmienky mladých ľudí, ktorých výdavky na vysokej škole sú podľa našich odhadov od 450 eur mesačne. Takže si myslíme, že táto suma, ktorú navrhujeme, je rozpočtovo zodpovedná a zohľadňuje aj stav verejných financií a konsolidáciu,“ vysvetlil Dávid Dej.

Prilepšenie pre dôchodcov

Poslanci prinášajú návrh, vďaka ktorému podľa Dariny Luščíkovej si budú môcť študenti a dôchodcovia zarobiť viac. Zmena pomôže aj zamestnávateľom, podnikateľom a aj štátu.

„Ak prijmeme zvýšenie odpočítateľnej položky, tak dôchodcovia si prilepšia o približne 70 eur mesačne. Návrhom sa dotkneme aj predčasných dôchodcov. Tí môžu teraz zarobiť maximálne dvetisíc eur ročne. Podľa nášho návrhu sa táto suma zvýši o viac ako tisíc eur na sumu 3432 eur. Bude sa rovnako zvyšovať ako mesačná výška odpočítateľnej položky každý rok,“ uviedla poslankyňa Luščíková.

Získa aj štát

Zmenu podľa jej slov ocenia aj zamestnávatelia a podnikatelia. Fixné sumy v zákonoch, ktoré zostávajú roky rovnaké, považujú zamestnávatelia podľa prieskumu za veľmi dôležitú a zaťažujúcu bariéru podnikania. Štát potrebuje, aby podnikatelia mohli vykrývať nárazové potreby práce, čo najjednoduchšie, čo im zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky umožňuje.

„Získa aj štát, keďže sa zvýši výber dane z príjmov, pretože predpokladáme, že prijatím tohto návrhu sa priznaný príjem dôchodcov zvýši na povolené maximum. Apelujem na koalíciu, aby konečne začala prijímať opatrenia, ktoré štát nestoja nič, ale zato mnohým pomôžu adresne. Je spravodlivé, aby sa pri zvyšovaní priemernej mzdy zvyšoval aj príjem študentov a dôchodcov,“ uzavrela Luščíková.