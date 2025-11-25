Koalícia podľa Gröhlinga opäť odhaľuje svoju skutočnú podstatu, Kolíková hovorí o únose právneho štátu – VIDEO

Prvý deň novembrovej schôdze len potvrdil absolútny rozklad vládnej koalície. Uviedla to strana Sloboda a Solidarita (SaS) s tým, že namiesto riešení pre ľudí sleduje Slovensko hádky o funkcie, vydieranie a pomsty medzi Smerom, Hlasom a SNS. Do toho sa vláda púšťa do likvidácie ďalšej nezávislej inštitúcie – Úradu na ochranu oznamovateľov.
Priority Ficovej vlády
Predseda SaS Branislav Gröhling upozorňuje, že koalícia opäť odhaľuje svoju skutočnú podstatu. Podľa neho je dnes už úplne zjavné, že vláda má jedinú prioritu – moc, pomstu a kšefty. Pripomína, že skrátené legislatívne konanie opäť otvárajú len preto, aby Matúš Šutaj Eštok zakryl vlastné zlyhania.
„Keďže prehráva všetky spory s čurillovcami, jednoducho sa rozhodol zrušiť úrad, ktorý mu prekáža. O nič iné tu nejde,“ vyhlásil Gröhling.
Kradne sa tu ako po nebohom
Zároveň upozorňuje, že parlament dnes nerieši nič, čo by zlepšilo život ľudí. „Namiesto toho sledujeme, kto chce koho odvolať a kde si ktorá strana vydobyje vlastného nominanta. Eštok sa chce zbaviť Ferenčáka a dosadiť Kmeca, Huliak vydiera koalíciu hazardom, Hlas zase Smer vydiera Rážom. Danko odkázal Ficovi, že musí padnúť Lajčák. A občania? Tí sú pre nich neviditeľní,“ dodal líder liberálov. Pripomenul tiež, že vládne strany ignorovali všetky varovania o dôsledkoch zmien Trestného zákona aj ústavy.
Ferenčáka chcú nahradiť Kmecom, poslanec to zo strany Hlasu vníma ako neúctu a nerešpekt voči jeho osobe
„Keď sme vraveli, že novela trestných zákonov rozviaže ruky páchateľom, boli sme označovaní za šíriteľov paniky. Dnes je realita jasná – kradne sa ako po nebohom. A infringement z Európskej komisie? Presne pred tým sme varovali, teraz je to tu. Gratulujem,“ uzavrel Gröhling.
Likvidácia Úradu na ochranu oznamovateľov
Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková upozorňuje, že vláda už ani neskrýva, že unáša právny štát a rezignovala na boj s korupciou. Likvidácia Úradu na ochranu oznamovateľov je podľa nej len ďalším dielikom v mozaike demontáže kontrolných mechanizmov.
„Tento úrad im prekáža – šliape koalícii na päty. Preto ho likvidujú,“ konštatuje exministerka spravodlivosti. Zároveň pripomína, že koalícia rozpútala otvorenú vojnu prokurátorov a nový úrad bude zasahovať priamo do nej.
Mimovládky vyzývajú poslancov nepodporiť transformáciu ÚOO, niektorých oznamovateľov môže nechať úplne bez ochrany
„Ešte skôr, než stihli presadiť jeho zrušenie, tu máme prokurátora, ktorý blokoval politicky citlivé kauzy Smeru – a presne ten môže pod novým vedením dostať ochranu. Vyzerá to tak, že práve o to ide,“ dodala Kolíková. Zároveň upozorňuje aj na ďalší problém, ktorý vláda zamlčiava – likvidáciu funkčnej pomoci obetiam násilných trestných činov.
„Agenda sa presúva na nový úrad, ale odborní zamestnanci sa nepresunú. Znamená to jediné – skutočné obete sa stanú obeťami tejto pseudoreformy. A ešte to bude stáť štát peniaze navyše,“ doplnila poslankyňa Kolíková.
Budú sa konať protesty
Poslanec SaS Alojz Hlina pripomína, že vláda sa snaží zničiť všetko, čo jej stojí v ceste. „Najradšej by zrušili všetko – keby mohli. Našťastie nemôžu zrušiť OLAF, ktorý už otvoril spisy v kauzách haciend, na ktoré sme dlhodobo upozorňovali,“ uviedol.
Drucker priznáva, že vládnuť s Ficom je náročné a odkazuje, že Hlas už nebude ticho ako doteraz
Ako dodal, opozícia bude pokračovať v tlaku aj mimo parlamentu. Pripomenul, že v utorok o 17:00 sa uskutoční verejný protest pred Národnou radou a vo štvrtok protest v Banskej Bystrici na Huštáku o 16:30.
„Musíme o tom hovoriť a brániť Slovensko pred týmto rozkladom. Vidíme, čo sa deje, a preto nesmieme mlčať,“ uzavrel poslanec.