Hlas odmieta eskaláciu napätia. Erik Tomáš tvrdí, že o predčasných voľbách hovoria len partneri, nie jeho strana

Premiér možno podľa Tomáša takýmto postupom potreboval prekryť vlastné problémy.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
MPSVR: Riešenie situácie v Bukóza Holding
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Erik Tomáš. Foto: archívne, SITA/Bokor Tomáš
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

V čase krízových situácií vo vládnej koalícii hovorí o predčasných voľbách strana Smer-SD, no nie Hlas-SD. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) na margo sporov vo vládnej koalícii. Doplnil, že jeho strana má záujem dovládnuť do konca volebného obdobia.

Hlas podľa Tomáša zároveň na rozdiel od koaličných partnerov dodržuje koaličnú zmluvu. Pripomenul pritom, že strana čakala rok, aby mohol Richard Raši obsadiť post šéfa parlamentu, ktorý strane patrí. V súčasnosti sa podľa ministra deje niečo podobné v dôsledku rezignácie vicepremiéra Petra Kmeca.

„Koaličná dohoda hovorí, že predseda vlády nemá právo bez súhlasu predsedu koaličnej strany odvolať člena vlády tej konkrétnej strany,“ zdôraznil Tomáš s tým, že postup premiéra Roberta Fica voči Kmecovi bol nekorektný a Hlas mu nerozumie. Premiér totiž avizoval jeho odvolanie napriek tomu, že sa Kmec sám rozhodol skončiť.

Premiér možno podľa Tomáša takýmto postupom potreboval prekryť vlastné problémy. „Napríklad tá situácia na škole v Poprade,“ skonštatoval. Zároveň doplnil, že spory by sa v rámci koalície mali riešiť za zatvorenými dvermi.

Viac k osobe: Erik TomášPeter KmecRichard RašiRobert Fico
Firmy a inštitúcie: SMER-SD
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister práce a sociálnych vecí Politika 24 Predseda parlamentu Premiér Slovenskej republiky

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk