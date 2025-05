Viaceré rezorty pripomienkujú novelu zákona o prírode, ministerstvo životného prostredia mlčí

Ministerstvo životného prostredia nezaslalo k poslaneckej novele zákona o ochrane prírody žiadne pripomienky, zatiaľ čo iné inštitúcie varujú pred možnými legislatívnymi a ekologickými rizikami.

Ministerstvo životného prostredia bez pripomienok

Parlament aktuálne rokuje o návrhu novely zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý predložili poslanci. V rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu dorazilo celkovo 40 pripomienok od viacerých verejných inštitúcií vrátane Úradu vlády SR, Ministerstva obrany SR a Ministerstva pôdohospodárstva SR. Ďalšie dve hromadné pripomienky predložili mimovládne organizácie a verejnosť.

Rezort životného prostredia, ktorý má ochranu prírody vo svojej gescii, sa k návrhu oficiálne nevyjadril. Tento postoj vyvolal diskusie medzi odbornou verejnosťou aj medzi environmentálnymi organizáciami, ktoré upozorňujú na možné dopady prijatia navrhovanej legislatívy.

Minister životného prostredia SR (MŽP SR) Tomáš Taraba. Foto: archívne, SITA/Milan Illík

Kritika z radov ochranárov a mimovládnych organizácií

Jednu z hromadných pripomienok iniciovala platforma Zelená väčšina v spolupráci s organizáciami ako SOS/BirdLife, My sme les, Klimatická koalícia, Aevis, WWF Slovensko a Via Iuris. Podľa ich stanoviska novela nie je v súlade s platnou legislatívou a medzinárodnými záväzkami Slovenska.

„Zaslanú hromadnú pripomienku podpísalo vyše 3100 občanov. Novela podľa nás nespĺňa základné legislatívne ani odborné kritériá a mohla by porušovať pravidlá vyplývajúce z medzinárodných dokumentov ako Ramsarský dohovor či európska Smernica o biotopoch,“ uviedla Lucia Szabová zo Zelenej väčšiny.

Aké sú riziká pre mokrade ?

Jedným z konkrétnych bodov, na ktoré upozorňujú kritici návrhu, je umožnenie rybolovu v chránených mokradiach so štvrtým stupňom ochrany. Tento krok by mohol mať podľa nich negatívny vplyv na miesta ako Vtáčie ostrovy na Sĺňave alebo Oravská priehrada, kde pravidelne hniezdia vzácne druhy vtákov. Ich vyrušenie by mohlo viesť k strate mláďat a poškodeniu celých populácií.

Ďalším diskutovaným ustanovením je návrh, ktorý zakazuje sprevádzanie turistov sprievodcom bez súhlasu vlastníka pozemku. Individuálny pohyb turistov po rovnakých trasách pritom zostáva možný. V praxi by toto opatrenie mohlo komplikovať organizované turistické aktivity, keďže vlastnícke vzťahy na Slovensku sú často rozdrobené.

Foto: SITA/Jana Birošová

Bude odborná diskusia?

Zástupcovia environmentálnych organizácií apelujú na ministerstvo životného prostredia, aby sa aktívne zapojilo do legislatívneho procesu. Zároveň vyzývajú poslancov, aby návrh v predloženej podobe dôkladne zvážili.

„Očakávame, že legislatíva bude pripravovaná v súlade s odbornými postupmi a verejným záujmom, nie pod vplyvom ad hoc politických rozhodnutí,“ uzatvára Szabová.