Šesť veľkých bánk USA opustilo alianciu pre nulové emisie

Šesť najväčších bánk v USA vystúpilo z globálnej aliancie bankového sektora pre dosiahnutie nulových emisií (Net Zero Banking Alliance – NZBA), pričom ich krok prišiel krátko pred očakávanou inauguráciou Donalda Trumpa. Očakáva sa, že jeho nástup do funkcie prinesie politický tlak a odpor voči klimatickým opatreniam, uvádza denník The Guardian.

JP Morgan je poslednou bankou, ktorá oznámila odchod z aliancie podporovanej OSN. Pred ňou vystúpili aj Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo a Goldman Sachs – všetky tieto banky opustili alianciu od začiatku decembra.

Analytici tvrdia, že tento krok má zabrániť možným „anti-woke“ útokom zo strany pravicových politikov v USA, ktoré sa podľa očakávaní ešte zintenzívnia po Trumpovej inaugurácii ako 47. prezidenta USA.

Trump vo svojej kampani sľúbil dereguláciu energetického sektora, zrušenie environmentálnych pravidiel a podporu ťažby ropy a plynu, čo by malo byť jedným z hlavných pilierov jeho vládneho programu.

Podľa senior analytika organizácie Reclaim Finance, Paddyho McCullyho, je náhly odchod amerických bánk z NZBA „zbabelým pokusom vyhnúť sa kritike zo strany Trumpa a jeho spojencov popierajúcich klimatické zmeny“.

McCully dodal: „Ešte pred pár rokmi, keď bola klimatická kríza prioritou politickej agendy, sa banky hrdo hlásili k záväzkom konať. Teraz, keď sa politický vietor obrátil, ich záujem o klímu náhle ochabol.“

Čo je NZBA a aké boli jej ciele?

NZBA (Net Zero Banking Alliance) je aliancia, ktorú vedú banky pod záštitou OSN. Cieľom tejto iniciatívy je, aby banky zosúdlili svoje úrekové, investičné a kapitálové aktivity tak, aby do roku 2050 dosiahli nulové emisie skleníkových plynov.

Citigroup, jedna zo zakladajúcich bánk NZBA, uviedla, že odchod jej umožní lepšie sa zamerať na prekonávanie prekážok pri získavaní kapitálu pre rozvojové trhy a podporu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Banka tiež zdôraznila, že stále plánuje dosiahnuť nulové emisie a bude otvorene informovať o svojom pokroku.

JP Morgan pri odchode vyhlásila, že bude „nezávisle pracovať na podpore záujmov svojich klientov a akcionárov“ a zároveň sa bude naďalej sústreďovať na „pragmatické riešenia na podporu nízkouhlíkových technológií a energetickej bezpečnosti“.

Goldman Sachs oznámila, že sa sústredí na prísnejšie pravidlá od regulátorov a zdôraznila, že dosiahla významný pokrok v plnení cieľov nulových emisií. Wells Fargo len potvrdila svoj odchod bez komentára, zatiaľ čo Bank of America a Morgan Stanley sa nevyjadrili.

Wall Street sign with american flags and New York Stock Exchange in Manhattan, New York City, USA.

Wall Street sign with american flags and New York Stock Exchange in Manhattan, New York City, USA.

Toby Kwan z organizácie Carbon Trust uviedol, že odchod bánk im môže poskytnúť väčšiu voľnosť pri výbere sektorov, na ktoré sa chcú zamerať, a zároveň im umožní menej prísne časové plány na dosiahnutie cieľov.

Členstvo finančných inštitúcií v alianciách pre nulové emisie sa v USA stalo terčom kritiky pravicových politikov. V roku 2022 dokonca hrozila žaloba od generálnych prokurátorov z republikánskych štátov, čo viedlo niektoré banky k zvažovaniu odchodu z NZBA.

K vystúpeniu bánk vtedy nakoniec nedošlo, pretože aliancia upravila svoje smernice, ktoré mohli byť vnímané ako tlak na obmedzenie fosílnych palív. V novembri však skupina štátov vedená Texasom podala žalobu na spoločnosti BlackRock, Vanguard a State Street za to, že prijali prorodinné klimatické politiky, ktoré podľa žaloby prispeli k rastu cien energií.

Po odchode amerických bánk v decembri zostáva v NZBA stále 141 členov, vrátane všetkých najväčších európskych bánk. Paddy McCully poznamenal, že tento odchod dáva ostatným členom možnosť posilniť svoje záväzky. „Tým, že posilnia svoje záväzky, môžu banky v NZBA ukázať, že nevyužívajú americký odpor ako výhovorku na udržanie slabej pozície aliancie,“ uviedol.

Toby Kwan zdôraznila, že odchod amerických bánk neznamená koniec NZBA. „Aj keď odchod týchto veľkých finančných inštitúcií vzbudzuje otázky o budúcnosti klimatických opatrení vo finančnom sektore, zostávajúci členovia NZBA kontrolujú približne 40 % globálnych bankových aktív v hodnote 64 biliónov dolárov, čo predstavuje značný vplyv, ktorý nemožno podceňovať,“ vyhlásila.