Pláže v Sydney boli uzavreté pre záhadné gule na pobreží, úrady zisťujú ich pôvod

Sydney, mesto slnečných pláží, čelí mimoriadnemu fenoménu, ktorý už druhýkrát vyvolal vlnu neistoty. Predstavte si, že sa chystáte na popoludnie na ikonickú pláž Bondi, ale namiesto jemného piesku a mora vás čaká tabuľa s nápisom „ZATVORENÉ“. Dôvod? Tajomné guľôčky veľké ako perly, ktoré sa opäť objavili na pobreží.

Dechtové gule alebo niečo viac?

Prvýkrát sa tieto gule objavili v októbri, keď čierne nánosy pokryli osem pláží, vrátane slávnej Bondi. Testy vtedy ukázali šokujúce zloženie – kuchynský olej, mydlové nečistoty, lieky na krvný tlak, vlasy, ba dokonca aj metamfetamín. Vedci uviedli, že sa podobajú na „fatbergy“ – zhluky tukov a olejov, ktoré sa zvyčajne tvoria v kanalizačných systémoch. Miestne úrady vykonali dôkladné čistenie a všetci dúfali, že sa problém už nevráti.

Opak je však pravdou. Tento raz sú guľôčky biele a sivé a zatvorenie zasiahlo ďalších deväť pláží vrátane populárnych pláží Manly a Dee Why. Z čoho vlastne pochádzajú? Starostka Northern Beaches Sue Heinsová priznáva, že zdroj je zatiaľ záhadou: „Momentálne nevieme, čo to je, a preto je to ešte znepokojujúcejšie.“

Čo hovoria odborníci?

Agentúra na ochranu životného prostredia Nového Južného Walesu (EPA) spolu s miestnymi úradmi už odobrali vzorky na testovanie. Z prvotných analýz vyplýva, že by mohlo ísť o odpadové vody alebo iný neznámy zdroj znečistenia. Podľa vedcov by tieto gule mohli byť výsledkom chemických reakcií medzi tukmi, olejmi a ďalšími látkami, ktoré sa dostali do oceánu.

Problém je však hlbší. Sydney Water, spoločnosť spravujúca kanalizačný systém, tvrdí, že neexistujú žiadne známe problémy so systémami odpadových vôd. Táto neistota vyvoláva obavy o bezpečnosť pláže a možný vplyv na zdravie verejnosti.

Verejnosť v neistote

Miestna pláž, ktorá je pýchou v Sydney a láka tisíce turistov denne, je teraz pod drobnohľadom. Úrady vyzývajú obyvateľov, aby nálezy podobných gúľ okamžite hlásili. „EPA nemôže vysvetliť zdroj ľudského odpadu, ktorý spôsobuje fatbergy, a nemôže ubezpečiť verejnosť, že používanie pláží v Sydney je bezpečné,“ uviedla štátna politička Sue Higginsonová zo strany Zelených vo vyhlásení v decembri.

Kým úrady pracujú na vyriešení tejto záhady, pláž zostáva zatvorená. Mnohí miestni obyvatelia a podnikatelia, závislí od turizmu, už začínajú pociťovať dopad tejto situácie. Či už ide o environmentálny problém, alebo ľudskú chybu, jedno je isté – tento fenomén upozornil na krehkosť ekosystému pobrežia a nutnosť dôslednej ochrany našich morí.