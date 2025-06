Oceány bez života: Neviditeľná kríza, ktorá môže ochromiť morský život

Na povrchu sa zdá všetko v poriadku – vlny šumia, slnko sa odráža na hladine, pláže sú plné turistov. No pod hladinou sa v tichosti odohráva zmena, ktorá by nás mala všetkých znepokojovať. Vedci varujú, že tmavnúce oceány predstavujú reálnu hrozbu pre morský život. A táto zmena je oveľa rozsiahlejšia, než by sme si mysleli.

Svetlo sa vytráca – a spolu s ním aj život

Oceán je obrovský, živý ekosystém, ktorého základný kameň tvorí svetlo. V tzv. fotickej zóne – teda v hornej vrstve oceánskej vody do hĺbky približne 200 metrov – prebieha fotosyntéza, rastú mikroskopické rastlinky zvané fytoplanktón a začína sa tu väčšina morských potravinových reťazcov. Táto zóna je domovom rýb, cicavcov, kôrovcov a množstva ďalších organizmov, ktoré sa spoliehajú na svetlo, aby mohli loviť, rozmnožovať sa alebo jednoducho prežiť.

No vedci zistili, že v období od roku 2003 do 2022 stmavla viac než pätina globálneho oceánu – konkrétne 75 miliónov štvorcových kilometrov. Pre lepšiu predstavu: ide o plochu väčšiu než Afrika, Európa, Čína a Severná Amerika dohromady. A to nie je všetko – v niektorých oblastiach sa fotická zóna zmenšila až o 100 metrov.

Prečo sú tmavnúce oceány problém?

„Je to skutočný dôvod na obavy,“ tvrdí Dr. Thomas Davies z Univerzity v Plymouthe. A nejde len o teóriu. Svetlo vo vode je základným biologickým kompasom – ryby ho využívajú na orientáciu, planktón na fotosyntézu, korytnačky na migráciu. Keď svetla ubúda, živočíchy sú nútené stiahnuť sa bližšie k hladine, kde sa zvyšuje ich koncentrácia, zraniteľnosť a konkurencia o potravu.

Najviac sú zasiahnuté oblasti ako Južný oceán alebo oblasť Golfského prúdu pri Grónsku, kde klimatické zmeny menia oceánske prúdy a spôsobujú, že svetlo preniká hlbšie stále menej. Príčinou tmavnutia sú nielen zmeny teploty a prúdenia, ale aj prísun sedimentov a živín z pevniny, najmä pri pobrežných oblastiach.

Paradoxne, niektoré časti oceánov sa za posledné roky zosvetlili – ako napríklad oblasť pri západnom pobreží Írska. No tieto svetlejšie miesta nedokážu vykompenzovať tmavnutie na iných miestach.

Dôsledky môžu byť drastické

Zmenšovanie fotickej zóny môže mať reťazový efekt:

Úbytok fytoplanktónu znamená menej kyslíka – a to nielen pre oceán, ale aj pre atmosféru, pretože tieto mikroskopické rastliny produkujú takmer polovicu kyslíka na Zemi.

znamená menej kyslíka – a to nielen pre oceán, ale aj pre atmosféru, pretože tieto mikroskopické rastliny produkujú takmer polovicu kyslíka na Zemi. Kolaps potravinových reťazcov postihne ryby, ktoré lovíme, aj tie, ktoré sú potravou pre delfíny, veľryby či vtáctvo.

postihne ryby, ktoré lovíme, aj tie, ktoré sú potravou pre delfíny, veľryby či vtáctvo. Znížená schopnosť oceánov absorbovať uhlík môže urýchliť klimatické zmeny. Oceán je jedným z najväčších „zachytávačov“ CO₂ na planéte.

Profesor Oliver Zielinski z Leibnizovho inštitútu pre výskum Baltského mora dodáva:

„Takéto zmeny môžu narušiť morské potravinové siete, zmeniť rozšírenie druhov a oslabiť schopnosť oceánu podporovať biodiverzitu a regulovať klímu.“

Dôležitý varovný signál

Ak sa doteraz hovorilo o klimatickej zmene najmä v súvislosti s topiacimi sa ľadovcami a stúpajúcimi teplotami, tmavnúce oceány sú ďalším dôkazom toho, že planéta sa mení aj tam, kde to nevidíme voľným okom. Zmena v priepustnosti svetla v oceánoch je tichá, pomalá, ale zásadná. A čo je horšie – reverzibilita týchto zmien je zatiaľ otázna.

Vedci upozorňujú, že ide o globálny problém, ktorý si vyžaduje rýchle kroky. Riešením nie sú len obmedzenia emisií, ale aj ochrana pobrežných oblastí, znižovanie erózie a dôslednejšie monitorovanie morských prúdov a kvality vody.

Prečo by nás to malo zaujímať?

Oceány nám poskytujú jedlo, regulujú klímu, absorbujú uhlík a udržiavajú planétu v rovnováhe. Bez zdravého oceánu nebude zdravý ani život na pevnine. Ak tmavnutie vody zúži priestor, kde môže existovať morský život, ohrozí to nielen živočíchy, ale aj nás – či už ako spotrebiteľov, alebo obyvateľov planéty.

Tmavnúce oceány nie sú len vedecký pojem. Sú zrkadlom toho, ako rýchlo sa svet mení – a ako pomaly na to reagujeme.