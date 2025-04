Rajské ostrovy, ktoré sa neboja povedať nie: Prečo Cookove ostrovy nechcú byť druhým Havajom

Keď sa povie raj na Zemi, mnohým sa vybavia Havajské ostrovy – pláže ako z pohľadnice, surfovanie, hula tance a slnkom zaliate západy slnka. Ale pre niektorých, ktorí túžia po autentickom, pokojnom a udržateľnom mieste, je Havaj príliš hlučný, príliš výstavný a príliš americký. A práve tu prichádzajú na scénu Cookove ostrovy – skupina ostrovov v južnom Tichomorí, ktorá si povedala jasné „nie“ masovému turizmu, výškovým hotelom a fastfoodom. V ich prípade ide o vedomú voľbu – zachovať si svoj charakter, prírodu aj kultúru.

Miesto, kde sú palmy vyššie ako hotely

Pristáť na Rarotonge, najväčšom z Cookových ostrovov, je ako vrátiť sa v čase. Žiadne semafory, žiadne mrakodrapy, žiadne logá nadnárodných značiek. Len kokosové palmy, džungľa, ktorá splýva s tyrkysovým oceánom, a vôňa frangipani vo vzduchu. Na Rarotonge platí zákon: žiadna budova nesmie byť vyššia ako kokosová palma. Nie je to len estetická voľba – je to spôsob, ako ochrániť ostrovy pred nadmerným rozvojom, aký vidíme na miestach ako Honolulu.

„Toto je náš domov, nie turistický park“

Kým iné dovolenkové destinácie bojujú s náporom turistov a ich vplyvom na prírodu, Cookove ostrovy robia presný opak. Vlastníkom pôdy tu môže byť len miestny obyvateľ. Toto rozhodnutie chráni krajinu pred developerskými projektmi veľkých korporácií a zároveň podporuje komunitnú ekonomiku. Hotely tu nevyrastajú ako huby po daždi – tie, ktoré existujú, sú skromné, prirodzene zapadajúce do prostredia a postavené s ohľadom na udržateľnosť.

Tradičné hodnoty v modernom šate

To, čo Cookove ostrovy robí výnimočnými, nie je len ich nádherná príroda, ale spôsob, akým ju chránia. Už po stáročia tu funguje systém Ra‘ui – tradičné pravidlo, ktoré na určitý čas zakazuje prístup k niektorým oblastiam alebo prírodným zdrojom. Dôvod? Obnovenie rovnováhy. Tento prístup, prenesený do dnešnej doby, sa stal základom morskej ochrany, udržateľného rybolovu a turizmu s nízkym dopadom. „Ochrana Cookových ostrovov sa po stovky rokov spoliehala na tradičný systém Ra’ui, kde je prístup k určitému zdroju alebo oblasti zakázaný na dané obdobie,“ hovorí Karla Eggelton, generálna riaditeľka CITC. „Systém má za cieľ zachovať potravinové zdroje a chrániť ekologické podmienky v lagúnach, útesoch a iných morských zdrojoch,“ dodáva.

Lagúny, ktoré sú viac než len pekné

Návštevník, ktorý sa ubytuje napríklad v The Rarotongan Beach Resort and Lagoonarium, rýchlo pochopí, že tu ide o viac než len o dovolenku. Lagúna Aroa, kde sa dá šnorchlovať medzi pestrofarebnými rybami a koralmi, slúži aj ako škôlka pre morský život. Je to ukážka toho, ako sa turizmus môže prepájať s ochranou prírody.

Namiesto plastov – tanier na prenájom

Na nočnom trhu Muri, obľúbenom mieste miestnych aj turistov, sa predávajú tradičné jedlá ako ika mata a rukau rukau – všetko z lokálnych surovín. Ale čo je ešte zaujímavejšie, je iniciatíva Rent-a-Plate, ktorá umožňuje návštevníkom požičať si opakovane použiteľné taniere a príbory namiesto jednorazových plastov. Malý krok, veľký dopad.

Voda? S rešpektom

Cookove ostrovy si uvedomujú aj hodnotu vody – na ostrovoch sú inštalované UV stanice, kde si možno doplniť pitnú vodu do opakovane použiteľných fliaš. Nie je to len ekologické, ale aj veľmi praktické – najmä pre cestovateľov, ktorí chcú zostať hydratovaní a zároveň šetrní k prírode.

More ako posvätný priestor

Miestni obyvatelia považujú oceán za posvätný. V roku 2017 preto vznikla Marae Moana – najväčšia viacúčelová morská chránená oblasť sveta. Na ploche 1,9 milióna kilometrov štvorcových je zakázaný komerčný rybolov aj ťažba v okolí ostrovov. Je to dôkaz, že ochrana prírody tu nie je trend – je to životný postoj.

Ako môže pomôcť turista?

Byť zodpovedným návštevníkom na Cookových ostrovoch znamená:

– kupovať miestne produkty,

– učiť sa o miestnej kultúre,

– šetriť vodou a elektrinou,

– vyhýbať sa plastom,

– a ak máte chuť, zapojiť sa do dobrovoľníckych programov.

Každý krok sa počíta – a práve vďaka týmto malým gestám zostáva raj zachovaný.

Raj, ktorý nechce byť druhým Havajom

Cookove ostrovy nie sú pre každého. Neponúkajú luxusné nákupné centrá, obrovské aquaparky ani šialený nočný život. Namiesto toho ponúkajú pokoj, autenticitu, a čo je najdôležitejšie – nádej. Nádej, že turizmus môže byť ohľaduplný. Že príroda a ľudia môžu žiť v harmónii. A že nie každý raj sa musí zmeniť na ďalší Havaj.

Ak hľadáte miesto, ktoré sa nebojí zostať verné sebe, kde je pohostinnosť skutočná a kde si príroda zachováva svoje miesto – Cookove ostrovy vás privítajú jedným slovom: Kia Orana, čo v preklade znamená „nech žiješ dlho“.