Elektromobilový boom: Na Slovensku ich počet medziročne vzrástol o vyše 86 %

Na Medzinárodný deň elektromobility prichádzajú skvelé správy, a to, že elektromobilita na Slovensku zažíva rekordný rast. Rýchle nabíjačky, nové stanice aj rastúci záujem motoristov dokazujú, že e-mobilita sa stáva pevnou súčasťou každodennej dopravy.
Slovensko oslavuje rekordný rast elektromobilov
Pri príležitosti Medzinárodného dňa elektromobility prichádzajú štatistiky, ktoré jasne ukazujú, že Slovensko drží krok s modernými trendmi v doprave. Elektromobily sa už dávno nevnímajú ako výstrelok ekologických nadšencov – stávajú sa čoraz dostupnejšou voľbou pre širokú verejnosť aj profesionálnych vodičov.
Podľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) bolo k 30. júnu 2025 na slovenských cestách registrovaných 20 265 batériových elektromobilov (BEV), čo je dôkazom prudkého rastu tohto segmentu.
Štatistiky hovoria za všetko
Len za prvý polrok 2025:
- 4 543 nových osobných elektromobilov pribudlo na cestách – ide o medziročný nárast o viac než 86 % oproti rovnakému obdobiu v roku 2024.
- Viac než polovica (2 535) z týchto vozidiel pochádza z individuálneho dovozu zo zahraničia.
- Segment úžitkových vozidiel nezaostáva – pribudlo 170 elektrických dodávok a 9 elektrických nákladných vozidiel.
- Po započítaní 2 961 plug-in hybridov dosahuje podiel elektrifikovaných áut na nových registráciách 10 %.
- K dispozícii je už 2 818 verejných nabíjacích bodov na 1 117 lokalitách, čo výrazne zvyšuje komfort pre vodičov.
Nabíjanie bez stresu
Rozvoj elektromobility nie je možný bez kvalitnej infraštruktúry. Dnešní vodiči si uvedomujú, že pohodlné nabíjanie je kľúčovým faktorom – rovnako dôležité ako dojazd samotného vozidla.
Moderné čerpacie stanice už nie sú len miestom na tankovanie. Menia sa na servisné zóny s občerstvením a pohodlným zázemím, ktoré vodičom spríjemňujú každú cestu.
OMV eMotion: nabíjanie budúcnosti už dnes
Silným hráčom v oblasti nabíjacej infraštruktúry je značka OMV, ktorá pokračuje v expanzii svojej siete eMotion:
- 39 lokalít po celom Slovensku, ktoré disponujú 70 nabíjačkami a 140 nabíjacími bodmi.
- Umiestnenie pri hlavných tranzitných ťahoch eliminuje nutnosť obchádzok.
- Ultrarýchle nabíjačky dobijú batériu z 10 na 80 % už za 20 minút, čo je približne čas, ktorý strávite pri káve.
„Zákazníci majú k dispozícii bezpečné a komfortné prostredie so službami 24 hodín denne,“ hovorí Miroslav Ovečka, expert na e-mobilitu v OMV Slovensko.
Čo ponúka sieť OMV eMotion?
- Nabíjací výkon až 400 kW – dostatočný dojazd už za pár minút.
- Bezpečnosť a komfort – možnosť využiť všetky služby čerpacích staníc počas nabíjania.
- Lokalita Čoltovo – prvá OMV stanica na Slovensku dostupná aj pre kamióny, s dostatkom priestoru pre profesionálnych vodičov.
Novinky, ktoré zjednodušia cestovanie
OMV neustále inovuje a prináša funkcie, ktoré zvyšujú pohodlie:
- Roaming bez príplatkov – vďaka aplikácii OMV eMotion môžu zákazníci nabíjať v zahraničí za lokálne ceny bez dodatočných poplatkov.
- Platba QR kódom – moderné riešenie pre jednoduché a rýchle spustenie nabíjania, buď priamo alebo cez aplikáciu.
Slovensko ukazuje, že elektromobilita má nielen budúcnosť, ale aj prítomnosť. S rastúcim počtom vozidiel, novými nabíjacími miestami a technologickými inováciami sme na dobrej ceste k čistejšej a udržateľnejšej doprave.