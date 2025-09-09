Elektromobilový boom: Na Slovensku ich počet medziročne vzrástol o vyše 86 %

Na Medzinárodný deň elektromobility prichádzajú skvelé správy, a to, že elektromobilita na Slovensku zažíva rekordný rast. Rýchle nabíjačky, nové stanice aj rastúci záujem motoristov dokazujú, že e-mobilita sa stáva pevnou súčasťou každodennej dopravy.

Slovensko oslavuje rekordný rast elektromobilov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa elektromobility prichádzajú štatistiky, ktoré jasne ukazujú, že Slovensko drží krok s modernými trendmi v doprave. Elektromobily sa už dávno nevnímajú ako výstrelok ekologických nadšencov – stávajú sa čoraz dostupnejšou voľbou pre širokú verejnosť aj profesionálnych vodičov.

Podľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) bolo k 30. júnu 2025 na slovenských cestách registrovaných 20 265 batériových elektromobilov (BEV), čo je dôkazom prudkého rastu tohto segmentu.

Emotion cerpacia stanica.jpg
Štatistiky hovoria za všetko

Len za prvý polrok 2025:

  • 4 543 nových osobných elektromobilov pribudlo na cestách – ide o medziročný nárast o viac než 86 % oproti rovnakému obdobiu v roku 2024.
  • Viac než polovica (2 535) z týchto vozidiel pochádza z individuálneho dovozu zo zahraničia.
  • Segment úžitkových vozidiel nezaostáva – pribudlo 170 elektrických dodávok a 9 elektrických nákladných vozidiel.
  • Po započítaní 2 961 plug-in hybridov dosahuje podiel elektrifikovaných áut na nových registráciách 10 %.
  • K dispozícii je už 2 818 verejných nabíjacích bodov na 1 117 lokalitách, čo výrazne zvyšuje komfort pre vodičov.
Miroslav ovecka.jpg
Nabíjanie bez stresu

Rozvoj elektromobility nie je možný bez kvalitnej infraštruktúry. Dnešní vodiči si uvedomujú, že pohodlné nabíjanie je kľúčovým faktorom – rovnako dôležité ako dojazd samotného vozidla.

Moderné čerpacie stanice už nie sú len miestom na tankovanie. Menia sa na servisné zóny s občerstvením a pohodlným zázemím, ktoré vodičom spríjemňujú každú cestu.

OMV eMotion: nabíjanie budúcnosti už dnes

Silným hráčom v oblasti nabíjacej infraštruktúry je značka OMV, ktorá pokračuje v expanzii svojej siete eMotion:

  • 39 lokalít po celom Slovensku, ktoré disponujú 70 nabíjačkami a 140 nabíjacími bodmi.
  • Umiestnenie pri hlavných tranzitných ťahoch eliminuje nutnosť obchádzok.
  • Ultrarýchle nabíjačky dobijú batériu z 10 na 80 % už za 20 minút, čo je približne čas, ktorý strávite pri káve.

„Zákazníci majú k dispozícii bezpečné a komfortné prostredie so službami 24 hodín denne,“ hovorí Miroslav Ovečka, expert na e-mobilitu v OMV Slovensko.

Mapa SK eMotion 8.9.2025_1
Čo ponúka sieť OMV eMotion?

  • Nabíjací výkon až 400 kW – dostatočný dojazd už za pár minút.
  • Bezpečnosť a komfort – možnosť využiť všetky služby čerpacích staníc počas nabíjania.
  • Lokalita Čoltovo – prvá OMV stanica na Slovensku dostupná aj pre kamióny, s dostatkom priestoru pre profesionálnych vodičov.
A ontovo prva stanica pre kamiany.jpg
Novinky, ktoré zjednodušia cestovanie

OMV neustále inovuje a prináša funkcie, ktoré zvyšujú pohodlie:

  • Roaming bez príplatkov – vďaka aplikácii OMV eMotion môžu zákazníci nabíjať v zahraničí za lokálne ceny bez dodatočných poplatkov.
  • Platba QR kódom – moderné riešenie pre jednoduché a rýchle spustenie nabíjania, buď priamo alebo cez aplikáciu.

Slovensko ukazuje, že elektromobilita má nielen budúcnosť, ale aj prítomnosť. S rastúcim počtom vozidiel, novými nabíjacími miestami a technologickými inováciami sme na dobrej ceste k čistejšej a udržateľnejšej doprave.

Nabijacia stanica.jpg
