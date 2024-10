Dve tretiny európskych zásob vody sú kontaminované chemikáliami

Podľa novej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) je len tretina povrchových vodných útvarov v Európe v dobrom stave. Odborníci navrhujú zvýšenie cien vody ako spôsob, ako znížiť jej spotrebu, referuje portál Euronews.

Európske rieky, jazerá a pobrežné vody – a ekosystémy, ktoré podporujú – sú „vážne ovplyvnené chemikáliami“. Znečistenie ovzdušia z uhoľných elektrární a pesticídy z poľnohospodárstva sú dvaja hlavní vinníci.

Kľúčovými hrozbami sú aj zmena klímy, nadmerné využívanie vody a degradácia biotopov.

Ak sa neprijmú opatrenia na zlepšenie odolnosti a udržateľnosti zásob sladkej vody, Európa by mohla čeliť vážnym problémom v oblasti vodnej bezpečnosti. Už teraz je 20 % územia Európy a 30 % obyvateľstva každoročne postihnutých nedostatkom vody.

„Zdravotný stav európskych vôd nie je dobrý,“ uviedla vo vyhlásení výkonná riaditeľka EEA Leena Ylä-Mononen. „Naše vody čelia bezprecedentným výzvam, ktoré ohrozujú bezpečnosť vôd v Európe.“

Vo zverejnenej správe „Stav vody v Európe 2024″ sa tiež zdôrazňuje potreba lepšieho riadenia povodňových rizík na ochranu životov, ekosystémov a hospodárstva.