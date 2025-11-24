COP30: Bez udržateľného chladenia hrozí zdvojnásobenie emisií do roku 2050

Chladenie
Chladenie Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Emisie skleníkových plynov spôsobené chladením z klimatizácii by sa do roku 2050 mohli zdvojnásobiť, ak sa nezačnú používať ekologickejšie technológie a postupy. Vyplýva to z najnovšej správy OSN, ktorú predstavili na klimatickej konferencii COP30. Odborníci upozorňujú, že chladenie je síce nevyhnutnou súčasťou moderného života, no ak sa nezmení spôsob, akým ho využívame, môže sa stať jedným z hlavných zdrojov rastúcich emisií.

Chladenie by malo byť ekologickejšie

Výkonná riaditeľka Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), Inger Andersen, v tejto súvislosti uviedla, že chladenie musí byť chápané ako nevyhnutná súčasť základnej infraštruktúry – podobne ako voda, energia či sanitácia.

„Chladenie zohráva dôležitú úlohu pri ochrane zdravia, zabezpečuje fungovanie nemocníc, škôl a ekonomík,“ uviedla Andersen počas tlačovej konferencie v meste Belém, kde sa konajú klimatické rokovania za účasti takmer 200 krajín.

Andersen zároveň upozornila na možné negatívne dôsledky, ak by sa pokračovalo v používaní konvenčných klimatizačných systémov bez ohľadu na ich ekologický dosah:

„Nadmerné využívanie neefektívneho chladenia môže zvýšiť produkciu emisií, zvyšovať náklady, preťažovať elektrické siete a vytvárať tlak na ich kapacitu,“ upozornila.

Správa OSN preto apeluje na prijatie energeticky účinných riešení – vrátane inteligentnej výstavby, cenovo dostupných chladiacich technológií a urbanistických opatrení znižujúcich uhlíkovú stopu.

Two Air compressors on wall
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Udržateľnosť je riešením

Ruth Do Coutto, zástupkyňa riaditeľky UNEP pre klimatické zmeny, upozornila, že rastúci dopyt po chladení úzko súvisí so zvyšovaním emisií skleníkových plynov. Ak sa nezmení spôsob, akým túto technológiu využívame, sektor chladenia sa môže stať výrazným prispievateľom ku klimatickej záťaži.

„Ako ukazujú údaje, čím viac chladíme, tým viac vypúšťame. Bez zmeny prístupu sa emisie z chladenia do roku 2050 pravdepodobne zdvojnásobia,“ uviedla.

Zároveň však poukázala na existujúce riešenie v podobe tzv. udržateľnej cesty chladenia, ktorá podľa nej umožňuje reagovať na rastúce potreby ľudí bez toho, aby sa zvyšovala záťaž pre planétu:

„Správa nám ukazuje existujúcu cestu – tzv. udržateľnú cestu chladenia –, ktorá umožňuje naplniť globálny dopyt po chladení a zároveň znížiť emisie, ak budú opatrenia zavedené kolektívne.“

CO2 emissions concept reduction icon in top view of environmental forest. sustainable development and green business based on renewable energy Limit climate change and global warming.
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Brazília spúšťa program proti extrémnym horúčavám

Zverejnenie správy OSN sa časovo zhodovalo so spustením iniciatívy Mutirão Contra o Calor Extremo (v preklade Spoločne proti extrémnym horúčavám), známej aj pod názvom Beat the Heat.

Tento program, ktorý vedie brazílske predsedníctvo COP30 v spolupráci s Programom OSN pre životné prostredie (UNEP), je zameraný na posilnenie pripravenosti miest a komunít na extrémne horúčavy. Cieľom je zvýšiť odolnosť voči čoraz častejším a závažnejším vlnám tepla a zmierniť ich dopady na obyvateľstvo.

So unpleasant feeling of heat in a head
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/
