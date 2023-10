Aké majú elektronické cigarety dopady na životné prostredie?

Mnoho ľudí si nie je vedomých toho, že zvyšky z tabakových produktov, konkrétne filtre z cigaret, patria medzi najčastejšie druhy plastového odpadu. Teraz sa situácia ešte viac komplikuje kvôli odpadu z elektronických cigariet a vaporizérov.

Ako definovať odpad z vaporizérov?

Zahŕňa jednorazové vaporizéry, použité kapsule, obaly na tekutiny a použité batérie z týchto zariadení. Tento druh odpadu je pre životné prostredie ozvlášť škodlivý, keďže kombinuje hneď tri problematické látky: plastový odpad, nebezpečný odpad z tekutín, ktoré sa dávajú vo vaporizérov a elektronický odpad.

Plastové materiály sú problematické pre životné prostredie, nakoľko ich rozklad môže trvať stovky rokov. Okrem toho sú vaporizéry klasifikované aj ako toxický odpad, vzhľadom na obsah ťažkých kovov v zariadení a nikotínu v tekutinách. Napokon, patria tiež medzi elektronický odpad kvôli lítiovo-iónovým batériám a výhrevným elementom, ktoré obsahujú.

Škodlivé mikroplasty

Keď sú kapsule, kazety a iný plastový odpad z vaporizérov vyhodené, plast sa postupne rozkladá na stále menšie čiastky, známe ako mikroplasty. Tieto častice nie sú neškodné a ani biologicky odbúrateľné. Môžu sa dostať do našich oceánov prostredníctvom búrok, vetra a vodných tokov. Tieto mikroplasty boli objavené vo morských organizmoch a dokonca aj v pitnej vode.

Dajú sa vaporizéry recyklovať?

Recyklácia jednorazových vaporizérov predstavuje výzvu kvôli ich zloženiu a často zmiešaným materiálom, ktoré komplikujú recyklačný proces. Tieto zariadenia obsahujú plasty, kovy, batérie a elektronické obvody, čo si vyžaduje špecifické kroky na ich správne spracovanie a recykláciu.

Pozostatky po vaporizéroch by sa vyhadzovať do vyhradených košov v obchodoch alebo recyklačných centrách. Odtiaľ ich možno odviezť do špeciálnych recyklačných zariadení, kde sa dajú ručne rozobrať. Pre odstránenie použitých jednorazových elektronických cigariet môžete využiť vybrané elektropredajne, ktoré zbierajú staré batérie a elektrospotrebiče, avšak overte si, či prijímajú aj tieto produkty.

Alternatívou je zberný dvor, ktorý však nemusí byť vždy v blízkosti. Ďalšou možnosťou sú červené kontajnery na vybité batérie a malé elektrické spotrebiče dostupné vo väčšine miest a obcí, poskytujúce jednoduchý spôsob likvidácie týchto cigariet.