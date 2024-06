Kišš vyzýva šéfa finančnej správy, aby vysvetlil pochybnosti o fungovaní inštitúcie

aktualizované 7. júna, 16:10

Poslanec Progresívneho Slovenska Štefan Kišš vyzval prezidenta Finančnej správy Jozefa Kissa, aby objasnil pochybnosti o fungovaní inštitúcie, ktorá zodpovedá za výber 23 miliárd eur z daní.

Kišš zdôrazňuje, že ani pol roka po vymenovaní do funkcie Kiss nepredstavil plán, ako riešiť problémy inštitúcie, a vyzval ho, aby sa nevyhýbal otázkam poslancov.

Vo funkcii je netransparentne

„Znepokojujú nás informácie o personálnej politike na úrade, návrat takzvaných našich ľudí, teda oligarchov Smeru. Pán Jozef Kiss sa do funkcie dostal netransparentne a rovnako netransparentne pod ním funguje aj Finančná správa. To všetko ohrozuje výber daní,” uviedol Kišš, ktorý výzvu osobne doručil do sídla organizácie.

Podľa Kišša nedostatočná komunikácia Jozefa Kissa s poslancami podkopáva dôveru verejnosti vo Finančnú správu. „Práve jej pritom občania musia dôverovať, ak chce štát dosiahnuť čo najlepší výber daní,” uzavrel Štefan Kišš.

Kiss odmieta informácie

Prezident finančnej správy Jozef Kiss odmieta informácie, ktoré doručil poslanec NR SR Štefan Kišš vo forme otvoreného listu. Na všetky otázky z neho odpovedal v parlamentnom výbore pre financie a rozpočet 9. mája, kde prezentoval správu o stave informačných systémov vo finančnej správe.

Informovalo o tom v piatok vedenie finančnej správy s tým, že na tomto výbore bol prítomný aj menovaný poslanec a vypočul si odpovede aj na otázky, ktoré doručil.

„Pán poslanec nevydržal do konca rokovania výboru, a preto mu môžu niektoré dôležité informácie chýbať. Mohol ale využiť pozvanie Jozefa Kissa, ktoré komunikoval na výbore pre všetkých členov výboru a deklaroval ochotu ich prijať na finančnej správe kedykoľvek prejavia záujem o ďalšie informácie,” uviedol vedúci komunikačného oddelenia Finančného riaditeľstva SR Radoslav Kozák.

Vykopávanie otvorených dverí

Piatková demonštratívna aktivita poslanca je podľa finančnej správy preto iba vykopávanie otvorených dverí. Považuje ju za politicky motivovanú pred eurovoľbami a na jej zneužívaní sa odmieta zúčastňovať.

„Prezident finančnej správy pravidelne vo svojich mediálnych výstupoch transparentne informuje a tieto informácie má pán poslanec rovnako k dispozícii,” podotkol Radoslav Kozák.

Takéto aktivity, ako predviedol Štefan Kišš, podľa finančnej správy stupňujú napätie v spoločnosti, zvlášť ak zneužíva tému dôvodu odchodu Jozefa Kissa z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorou bolo ohrozovanie jeho rodiny.

Finančná správa dodala, že predseda spomenutého poslaneckého výboru vyzval Štefana Kišša na ospravedlnenie sa Jozefovi Kissovi za jeho predchádzajúce vyjadrenia, ale dodnes tak neurobil.