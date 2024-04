Progresívne Slovensko zvoláva mimoriadny výbor, chce riešiť aroganciu prezidenta finančnej správy Kissa (video)

Aroganciu prezidenta finančnej správy Jozefa Kissa musí vysvetliť minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Ako pokračoval poslanec za Progresívne Slovensko Štefan Kišš, šéf finančnej správy sa odmieta podrobiť verejnej kontrole. Opozícia preto zvoláva mimoriadny výbor a predvoláva naň ministra financií.

„Kiss odmietol prísť na finančný výbor s vysvetlením, že to nie je jeho povinnosť. Ak naše otázky nie je ochotný zodpovedať on, budeme sa pýtať ministra financií,“ vysvetlil Kišš. Podľa jeho slov má byť totiž štandardom, že poprední štátni manažéri verejnosti predstavia svoju víziu pred nástupom do funkcie.

„Jozef Kiss neprišiel ani po nástupe. Politika pre koalíciu a jej nominantov zjavne neznamená diskusiu, ale diktát väčšiny. Akoby nikto nemal právo ich spochybňovať či kritizovať,“ povedal Kišš.

Podľa poslankyne Dariny Luščíkovej (PS) je pre prezidenta finančnej správy odmietnutie pozvania prísť na finančný výbor premárnená príležitosť.

„Mohol verejnosti vysvetliť, ako sa finančná správa vysporiada s plánovaným prepúšťaním zamestnancov vo verejnej správe, zabezpečením cezhraničnej a národnej bezpečnosti, s hrozbami, ktoré vznikajú v súvislosti s vojnou na Ukrajine, a pri mnohých ďalších otázkach,“ uzavrela Luščíková.