Mladučká Kapustíková na ZOH 2026 nepostúpila na strednom mostíku do 2. kola

Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková má za sebou debut pod piatimi kruhmi. Najmladšia členka slovenskej výpravy na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo v sobotu podvečer na strednom mostíku v Predazze nepostúpila do 2. kola a klasifikovali ju na konečnej 41. priečke.
Kira Mária Kapustíková a Hektor Kapustík na zimnej olympiáde (skoky na lyžiach na ZOH 2026 - program a výsledky)
Šestnásťročná Slovenka na mostíku HS107 v 1. kole skákala ako jedenásta a za skok dlhý 89 metrov dostala hodnotenie 100,9 bodu. V tom čase síce bola v hodnotení na jednocifernej priečke, no postupne v poradí klesala nadol.
Z päťdesiatky štartujúcich postupovalo do 2. kola najlepších 30 a mladej slovenskej reprezentantke na to chýbalo 7,7 bodu. Najkvalitnejší výkon previedla Nórka Anna Odine Strömová, ktorá získala 136,9 bodu za skok dlhý rovných 100 metrov.
Kira Mária Kapustíková na ZOH 2026 ešte nekončí, čaká ju aj súťaž na veľkom mostíku naplánovaná na nedeľu 15. februára. Pod piatimi kruhmi je prvá Slovenka, ktorá súťaží v skokoch na lyžiach.