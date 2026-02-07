Mladučká Kapustíková na ZOH 2026 nepostúpila na strednom mostíku do 2. kola

Najmladšia členka slovenskej výpravy na ZOH 2026 sa v severnom Taliansku predstaví ešte na veľkom mostíku.
Kira Mária Kapustíková
Slovenská reprezentantka Kira Mária Kapustíková počas sobotňajšieho tréningového skoku na strednom mostíku na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Foto: SITA/AP
Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková má za sebou debut pod piatimi kruhmi. Najmladšia členka slovenskej výpravy na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo v sobotu podvečer na strednom mostíku v Predazze nepostúpila do 2. kola a klasifikovali ju na konečnej 41. priečke.

Šestnásťročná Slovenka na mostíku HS107 v 1. kole skákala ako jedenásta a za skok dlhý 89 metrov dostala hodnotenie 100,9 bodu. V tom čase síce bola v hodnotení na jednocifernej priečke, no postupne v poradí klesala nadol.

Kira Mária Kapustíková
Slovenská reprezentantka Kira Mária Kapustíková počas 1. kola súťaže žien na strednom mostíku na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Foto: SITA/AP

Z päťdesiatky štartujúcich postupovalo do 2. kola najlepších 30 a mladej slovenskej reprezentantke na to chýbalo 7,7 bodu. Najkvalitnejší výkon previedla Nórka Anna Odine Strömová, ktorá získala 136,9 bodu za skok dlhý rovných 100 metrov.

Kira Mária Kapustíková na ZOH 2026 ešte nekončí, čaká ju aj súťaž na veľkom mostíku naplánovaná na nedeľu 15. februára. Pod piatimi kruhmi je prvá Slovenka, ktorá súťaží v skokoch na lyžiach.

