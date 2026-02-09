Výborný Kapustík! Na ZOH 2026 postúpil na strednom mostíku do medailového 2.kola

Mladý slovenský skokan na lyžiach mal istotu postupu pomerne skoro.
Hektor Kapustík
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Foto: archívne, Geir Olsen/NTB Scanpix via AP.
Slovenský reprezentant v skokoch na lyžiach Hektor Kapustík nenapodobnil svoju mladšiu sestru Kiru Máriu, na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo totiž postúpil do 2. kola na strednom mostíku v Predazze.

Osemnásťročný Banskobystričan v 1. kole predviedol skok dlhý 102 metrov a získal 124,6 bodu. Po svojom výkone bol prvý, neskôr sa dlho držal na druhej priečke a pomerne skoro si zaistil postup.

Medailové 2. kolo je na programe od 20.12 h.

Hektor Kapustík

K skokom na lyžiach ho priviedol otec, venoval sa aj severskej kombinácii. Osemnásťročný športovec rád skúša aj iné športy, má rád basketbal, lyžovanie, zjazdy na bicykli. Nad skokmi najradšej nerozmýšľa. Vo Svetovom pohári už bodoval na pretekoch v poľskom Zakopanom, v roku 2025 už bol aj na seniorských majstrovstvách sveta.

Správu budeme aktualizovať.

