KDH podporuje zmrazenie poslaneckých platov, za konsolidáciu však nesie hlavnú zodpovednosť vláda – VIDEO

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podporuje zmrazenie platov poslancov ako prejav solidarity v čase konsolidácie verejných financií.
„Ak nesú ťarchu rodiny, musia ju niesť aj politici. Je to otázka spravodlivosti a férovosti voči ľuďom,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský. Hnutie však zároveň zdôrazňuje, že vláda nesie hlavnú zodpovednosť za konsolidáciu.
„KDH dlhodobo a jasne hovorí, že táto konsolidácia je nespravodlivá a bezcitná, pretože najviac dopadá na rodiny s deťmi a najslabších. Vláda si opäť vybrala tú najľahšiu cestu – namiesto toho, aby šetrila na sebe, berie tým, ktorí sa najťažšie bránia,“ dodal Majerský.
Poslanec a ekonomický expert KDH Jozef Hajko dodal, že k návrhu na zmrazenie platov poslancov dochádza zo strany vlády až v čase, keď občania, zamestnávatelia, samosprávy vážne pociťujú dôsledky nezvládnutej konsolidácie verejných financií a vidia, že budúci rok ich čakajú ešte horšie časy.
„Ale lepšie neskoro ako nikdy,“ podotkol. KDH opakovane vyzýva vládu, aby hľadala úspory vo vlastných výdavkoch, na úradoch a v zbytočnom plytvaní, nie v peňaženkách rodín.