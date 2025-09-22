KDH podporuje zmrazenie poslaneckých platov, za konsolidáciu však nesie hlavnú zodpovednosť vláda – VIDEO

KDH dlhodobo a jasne hovorí, že táto konsolidácia je nespravodlivá a bezcitná.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
KDH: Snem hnutia
Predseda KDH Milan Majerský (druhý zľava) počas snemu Rady Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) k ústavným zmenám a aktuálnym politickým otázkam, ktorý sa uskutočnil v Hoteli Sorea Regia v Bratislave. Bratislava, 21. jún 2025. Foto: SITA/KDH
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podporuje zmrazenie platov poslancov ako prejav solidarity v čase konsolidácie verejných financií.

Ak nesú ťarchu rodiny, musia ju niesť aj politici. Je to otázka spravodlivosti a férovosti voči ľuďom,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský. Hnutie však zároveň zdôrazňuje, že vláda nesie hlavnú zodpovednosť za konsolidáciu.

KDH dlhodobo a jasne hovorí, že táto konsolidácia je nespravodlivá a bezcitná, pretože najviac dopadá na rodiny s deťmi a najslabších. Vláda si opäť vybrala tú najľahšiu cestu – namiesto toho, aby šetrila na sebe, berie tým, ktorí sa najťažšie bránia,“ dodal Majerský.

Poslanec a ekonomický expert KDH Jozef Hajko dodal, že k návrhu na zmrazenie platov poslancov dochádza zo strany vlády až v čase, keď občania, zamestnávatelia, samosprávy vážne pociťujú dôsledky nezvládnutej konsolidácie verejných financií a vidia, že budúci rok ich čakajú ešte horšie časy.

Ale lepšie neskoro ako nikdy,“ podotkol. KDH opakovane vyzýva vládu, aby hľadala úspory vo vlastných výdavkoch, na úradoch a v zbytočnom plytvaní, nie v peňaženkách rodín.

