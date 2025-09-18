Poslancom sa v roku 2026 znížia a zmrazia platy, Raši je zvedavý na hlasovanie opozície - VIDEO

Poslancom by sa v roku 2026 mali zmraziť a znížiť platy. Informoval o tom predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) na štvrtkovej tlačovej besede ku konsolidácii verejných financií. Ako uviedol, platy poslancov sa v roku 2026 znížia reálne aj nominálne oproti platom, ktoré majú v tomto roku.

„Našli sme zhodu v tom, že platy aj paušálne náhrady poslancov budú zmrazené a spolu so zvýšením zdanenia našich platov, ktoré je plus desať percent oproti ostatným občanom, dôjde k tomu, že sa platy reálne znížia,“ vysvetlil Raši.

V kombinácii so zmrazením miezd, paušálnych náhrad a novým vyšším zdaňovaním tak príde nielen k zastaveniu rastu platov poslancov, ale aj k ich zníženiu. „Zníženie platov v roku 2026 oproti roku 2025 bude o viac ako 2 600 eur ročne,“ povedal Raši.

Znamenalo by to, že mesačne každý poslanec dostane o 220 eur menej. „Napriek tomu predpokladám, že o potrebe zmrazenia platov sa dohodneme aj s poslancami opozície a som veľmi zvedavý, ako budú za tento návrh hlasovať,“ uzavrel Raši.

