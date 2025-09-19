Kolíková kritizuje návrh jubilejných platov pre sudcov, v čase konsolidácie je to neprijateľné

V čase konsolidácie verejných financií navrhuje minister spravodlivosti Boris Susko pre sudcov takzvané jubilejné platy. Upozornila na to v piatok opozičná poslankyňa Mária Kolíková (SaS). Podľa nej to znamená, že sudca dostane plat naviac, keď oslávi 50-te alebo 60-te narodeniny.
Súčasný príjem sudcov
„Priemerný plat sudcu, sa môžeme baviť podľa toho kde je, od troch do šesť tisíc eur,“ uviedla poslankyňa s tým, že zo zákona majú sudcovia 13-ty a 14-ty plat. „Okrem toho, keď sudca sa rozhodne, že ide do dôchodku, dostane takzvané odchodné,“ vysvetlila poslankyňa. Výška odchodného podľa nej závisí od toho, koľko dotyčný vykonával funkciu sudcu.
„Priemer je 40 až 50-tisíc eur,“ zdôraznila s tým, že sudca, ktorý ide do dôchodku dostane aj príplatok v hodnote vyše 1000 eur. „Takže má riadny dôchodok a plus k tomu má ešte tento príplatok,“ uviedla Kolíková.
Sudcovia musia zostať nezávislí
Spomenutý systém je podľa Kolíkovej v poriadku, keďže sudcovia nemajú dôvod uvažovať nad potrebou iného príjmu, napríklad z nelegálnej činnosti. „Je dobré, že to tak je, lebo všetci chceme nezávislých a nestranných sudcov,“ zdôraznila Kolíková. Pridávať k tomu jubilejné platy v čase konsolidácie je však podľa nej absolútne nemorálne.
„To sa podľa mňa nedá nijako prijať, pochopiť, prečo s týmto teraz prichádza minister spravodlivosti,“ skonštatovala opozičná poslankyňa. Kolíková zároveň vyhlásila, že v prípade jubilejných platov ide o legálnu korupciu. „Lebo to sa nedá nijak inak chápať,“ dodala.