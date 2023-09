Kde Slafkovský skončí? Expert špekuluje aj o jeho presune do nižšej AHL

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa pripravuje na jeho druhú sezónu v drese tímu Montreal Canadiens v zámorskej NHL, ktorá môže byť rozhodujúca z pohľadu jeho ďalšej kariéry.

Myslí si to expert Jacob Stoller z portálu The Hockey News, ktorý špekuluje o tom, či 19-ročný Košičan dostane šancu presadiť sa v tíme „Habs“ alebo poputuje do nižšej AHL.

Veľmi dôležitá sezóna

„Nasledujúca sezóna bude pre Slafkovského veľmi dôležitá. Po nováčikovskom ročníku, na ktorý by najradšej zabudol, bude mať v tréningovom kempe čo dokazovať a to isté platí pre Montreal. Treba férovo priznať, že rozhodnutie klubu nechať ho hrať v minulej sezóne v prvom tíme sa neukázalo ako najlepšie. To, ako s ním budú zaobchádzať odteraz, môže definovať jeho ďalší rozvoj,“ myslí si Stoller, ktorý nastolil otázku: „Kde Slafkovský skončí?“

Presun do AHL?

„Nechajú ho Habs bojovať o miesto v prvých dvoch útokoch v nádeji, že sa presadí alebo ho pošlú do ich záložného tímu Laval Rocket v AHL, aby tam dominoval a bol aspoň na nejaký čas rozdielový hráč?“ pýta sa odborník o úlohe vlaňajšej jednotky draftu nováčikov do NHL v sezóne 2023/2024. V tej predošlej odohral pre januárové zranenie kolena iba 39 zápasov, v ktorých zaznamenal štyri góly a šesť asistencií.