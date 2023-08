Slafkovský by mal dostať viac priestoru v druhej sezóne NHL, tvrdí expert Marc Dumont

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský doplatil v nováčikovskej sezóne v drese tímu Montreal Canadiens zo zámorskej NHL aj na prebytok útočníkov v mužstve.

To by sa podľa Marca Dumonta z portálu Montreal Hockey Now mohlo zmeniť v nasledujúcom ročníku. Keďže kanadský klub urobil nedávno viacero výmen s cieľom poskytnúť viac priestoru mladíkom.

Devätnásťročný Košičan ako jednotka vlaňajšieho draftu nováčikov odohral za prvý tím Canadiens 39 duelov v základnej časti s bilanciou štyri góly a šesť asistencií. Štartov aj bodov mohlo byť viac, keby mu v januári predčasne neukončilo ročník zranenie kolena. Podľa Dumonta bolo chybou, že bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu nehrával častejšie.

„Ak by sme mali klub za niečo kritizovať v súvislosti s minulou sezónou, bola by to nízka vyťažovanosť Slafkovského. Dôkazom toho je priemerný čas na ľade 12 minút a 13 sekúnd na zápas vo všetkých herných situáciách,“ poznamenal odborník. Dodal, že v ročníku 2023/2024 môže aj mladý Slovák ťažiť z odchodu viacerých krídelníkov z Montrealu.