Slafkovský má za sebou úspešnú sezónu v drese tímu Montreal Canadiens, v lete pracoval na zlepšení svojej kondície

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský zaznamenal v nováčikovskej sezóne v drese tímu Montreal Canadiens zo zámorskej NHL štyri góly a šesť asistencií.

39 duelov v základnej časti

Podľa odhadu televízie ESPN si v ročníku 2023/2024 pri odohraní plného počtu zápasov výrazne zlepší štatistiky na 22 presných zásahov a 55 bodov, čo Shawn Wilken z portálu The Hockey Writers považuje za nereálne. Devätnásťročný Košičan ako jednotka vlaňajšieho draftu nováčikov odohral za prvý tím Habs dovedna 39 duelov v základnej časti.

Štartov aj bodov mohlo byť viac, keby mu v januári predčasne neukončilo ročník zranenie kolena. V priemere však hrával iba 11 minút na zápas, zväčša v najnižších formáciách.

Zdravotné a kondičné problémy

Marco D’Amico z portálu Montreal Hockey Now informoval, že počas tohto leta pracoval v Česku s trénerom Michalom Břetenařom na zlepšení fyzickej kondície, sily aj techniky dýchania. Wilken napriek tomu neočakáva, že bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu zažije taký veľký skok v produktivite.

„Aj keď by to pomohlo tímu zvýšiť šance na lepšie výsledky, je to málo pravdepodobné. Slafkovský ukázal pozitívne veci, ale jeho nízka vyťažovanosť pre zdravotné a kondičné problémy vyvolala obavy. S trpezlivosťou a ďalším rozvojom môže byť raz skvelý hráč, no očakávať od neho o toľko viac gólov je prehnané. Možno sa mu letná príprava vyplatí a častejšie si zahrá v prvých dvoch útokoch, ale zatiaľ je príliš skoro na taký obrovský nárast produktivity,“ myslí si odborník.