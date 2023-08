Tomáš Tatar sa stal Hokejistom roka i najlepším útočníkom, do Siene slávy uviedli Mariána Hossu

Skúsený útočník Tomáš Tatar sa stal víťazom ankety Hokejista roka 2022 na Slovensku.

Vo výročnej ankete Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) tento skúsený 32-ročný ilavský rodák neovládol len celkové hodnotenie, ale stal sa aj najlepším útočníkom a štvrtýkrát v kariére získal Cena Jozefa Golonku.

Do Siene slávy uviedli Mariána Hossu

Nového člena má od stredy aj Siene slávy slovenského hokeja, uviedli do nej trojnásobného víťaza Stanleyho pohára niekdajšieho útočníka Mariána Hossu. Slávnostné vyhlásenie ankety sa konalo v Bratislave. Za najlepšiu hokejistku vyhlásili mladú Nelu Lopušanovú.

Tomáš Tatar má za sebou vydarenú sezónu, keď v uplynulom ročníku NHL odohral všetkých 82 duelov základnej časti s bilanciou 20 gólov a 28 asistencií. Tímu New Jersey Devils pomohol k tretiemu miestu v tabuľke základnej časti Východnej konferencie aj v celej NHL.

Na tróne vystriedal Slafkovského

Vo vyraďovacej časti si pripísal jeden presný. Stal sa v poradí pätnástym Hokejistom roka, keď na pomyselnom tróne vystriedal Juraja Slafkovského.

Pred ním si okrem Slafkovského tento titul vyslúžili aj Erik Černák, Zdeno Chára, Marián Hossa, Andrej Sekera, Marián Gáborík, Ľubomír Višňovský, Miroslav Šatan, Peter Bondra, Pavol Demitra, Zdeno Cíger, Jaromír Dragan, Peter Šťastný či Oto Haščák.

Všetky hlasy získala Lopušanová

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) upozornil na unikátnu situáciu v hodnotení kategórie žien. Úplne všetky hlasy totiž dostala mladučká Nela Lopušanová, ktorá v ročníku 2022/2023 očarila hokejový svet.

Stala sa najproduktívnejšou hráčkou MS hokejistiek do 18 rokov s bilanciou 9 gólov a 3 asistencie v piatich dueloch.

Najproduktívnejšou hráčkou bola aj na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže 2023 a v novovytvorenej ankete Hráčka sezóny 2022/2023 podľa Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) skončila tretia s 13,6 percenta hlasov.

Víťazka kategórie najlepšia hokejistka Nela Lopušanová počas vyhlásenia ankety Hokejista roka 2023 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave. Bratislava, 9. august 2023. Foto: SITA/Diana Černak

Ocenili Dvorského i Fehérváryho

Cenu Pavla Demitru pre najlepšieho hráča do 20 rokov získal Dalibor Dvorský, ktorého si nedávno draftoval klub zámorskej NHL St. Louis Blues.

Dvorský v uplynulej sezóne dominoval najmä na svetovom šampionáte hokejistov do 18 rokov, v siedmich zápasoch nazbieral 13 bodov (8+5) a dostal do All Star tímu turnaja.

Cenu Róberta Švehlu pre najlepšieho obrancu dostal Martin Fehérváry, pilier defenzívy Washingtonu Capitals získal toto ocenenie premiérovo v kariére. V minulosti získal dvakrát cenu Pavla Demitru pre najlepšieho hráča do 20 rokov.

„Fehérvárymu skomplikovali uplynulú sezónu zranenia, ktoré vyplynuli z jeho obetavej hry pre tím z hlavného mesta USA. Napriek tomu odohral v základnej časti 67 duelov, v ktorých sa šesťkrát presadil strelecky a desaťkrát asistoval,“ informuje SZĽH.

Víťaz kategórie najlepší obranca Martin Fehérváry počas vyhlásenia ankety Hokejista roka 2023 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave. Bratislava, 9. august 2023. Foto: SITA/Diana Černak

Najlepším trénerom je Ceman

Cenu Vladimíra Dzurillu pre najlepšieho brankára si odniesol Stanislav Škorvánek.

Brankár extraligového klubu HK Dukla Ingema Michalovce bol kľúčovým hráčom svojho tímu v play-off extraligy a svoje kvality neskôr ukázal aj na svetovom šampionáte v lotyšskej Rige, v štyroch zápasy mal úspešnosť zákrokov viac ako 95 percent.

Najlepším trénerom v sezóne 2022/2023 sa stal Kanaďan Dan Ceman, ktorý tím HC Košice potiahol k zisku majstrovského titulu a získal Cenu Ladislava Horského.

Ceman sa stal prvým zahraničným trénerom, ktorý získal v slovenskej extralige dva tituly s dvoma rôznymi tímami. V sezóne 2018/2019 triumfoval aj s Banskou Bystricou.

Obrovská pocta pre Hossu

Štyridsaťštyriročný Marián Hossa sa stal už 37. členom Siene slávy slovenského hokeja. Bývalý slovenský reprezentant a jeden z najúspešnejších útočníkov slovenskej hokejovej histórie má za sebou bohatú a úspešnú kariéru ovenčenú ziskom troch Stanleyho pohárov s Chicagom Blackhawks.

Odchovanec trenčianskeho hokeja odohral v NHL celkovo 19 sezón. V základnej časti nastúpil na 1309 zápasov, v ktorých zaknihoval 1134 bodov za 525 gólov a 609 asistencií. V 205 dueloch play-off pridal ďalších 149 bodov (52+97).

„Pre mňa a moju rodinu je to obrovská pocta, že som sa dostal do tejto výnimočnej spoločnosti. Je to zadosťučinenie za moju celú kariéru. Ako malé dieťa som sníval, že raz budem hrávať za Duklu Trenčín, národný tím a že sa raz dostanem aj do NHL. Preto si ocenenie veľmi vážim. Chcel by som sa poďakovať mojej rodine, manželke, rodičom a mojim deťom za ich obetavosť počas celej mojej kariéry. Veľmi si vážim, že som mal takéto zázemie. Poďakovať by som sa chcel aj všetkým trénerom, ktorí mi dali šancu a mohol som vďaka nim napredovať. Ďakujem aj všetkým funkcionárom a Slovenskému zväzu ľadového hokeja. Na záver by som chcel popriať slovenskému hokeju tie najlepšie roky, veľa úspešných hokejistov do budúcna, a aby to nominačná komisia mala čo najťažšie s výberom hráčov do Siene slávy. Prajem všetkým pekný večer a všetkých pozdravujem,“ povedal Hossa vo videopozdrave.

Vyhlásili aj ideálne zloženie formácií

V Bratislave tiež vyhlásili najlepšie ideálne zloženie formácií dvoch najvyšších slovenských hokejových súťaží.

V extralige sa do nej dostali brankár Stanislav Škorvánek z Michaloviec, obrancovia Matt MacKenzie zo Slovana Bratislava, Jordon Southorn z Košíc a útočníci Max Gerlach z Prešova, Michal Chovan z Košíc aj Brant Harris zo Slovana.

Zaujímavosťou je, že gólmana Škorvánka pred rokom vyhlásili za najlepšieho brankár z druhej najvyššej súťaže SHL.

V mládežníckom hokeji Cenu Karola Faka pre najproduktívnejšieho hráča extraligy dorastu udelili Denisovi Novogurskému z HK Spišská Nová Ves, Cenu Dušana Pašeka pre najlepšieho strelca extraligy juniorov získal Max Ferkodič z MMHK Nitra.