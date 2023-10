Kaufland a Lidl v septembri pomáhali čistiť našu krajinu

Spoločne vyzbierali 350 vriec odpadu.

Začiatkom jesene si zamestnanci oboch reťazcov opäť vyhrnuli rukávy. Vo svojom voľnom čase zbierali odpad z okolia vodných tokov či zo zelených plôch pri predajniach. Do tretieho ročníka aktivity, ktorá je súčasťou medzinárodnej stratégie Reset Plastic, sa zapojilo rekordných 800 dobrovoľníkov.

Vyjsť von na čerstvý vzduch a pustiť sa do práce, ktorá síce občas nevonia, no je viac než potrebná. Aj takto by sa dala popísať hlavná myšlienka dobrovoľníckej firemnej akcie spoločností Kaufland a Lidl. O tom, že má naozaj zmysel, svedčí aj fakt, že každým rokom oslovuje viac a viac ľudí. A to nielen z radov zamestnancov, pridávajú sa tiež rodinní príslušníci, vrátane detí. Z užitočného dňa sa tak postupne stáva obľúbená teambuildingová akcia, na ktorej sa opeká, griluje alebo piknikuje.

„V porovnaní s prvým ročníkom bola tohtoročná účasť viac než dvojnásobná, z čoho máme obrovskú radosť. Zároveň cítime, že pomáhať je v súčasnosti mimoriadne dôležité. Kaufland preto od septembra zaviedol internú smernicu, podľa ktorej sa naši zamestnanci môžu dva dni do roka venovať dobrovoľníctvu, a to vo svojej pracovnej dobe,“ hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovensko v.o.s.

Že je odpadu stále viac než dosť, sa potvrdilo aj v aktuálnom treťom ročníku čistenia našej krajiny. Napriek tomu, že pohodených plastových fliaš a plechoviek výrazne ubudlo, v prírode a v mestách stále môžete nájsť také kúsky ako svadobné šaty alebo nákupný vozík. A k tomu matrac, chladničku i pneumatiky. Niektorým tímom však ostal čas aj na vyčistenie nákupných vozíkov, vchodu do predajne alebo vytrhanie buriny okolo parkoviska.

Spoločnými silami sa Kauflandu a Lidlu napokon podarilo naplniť 350 vriec (vrecia s objemom 120 – 150 litrov). V okolí Prešova sa dobrovoľníci zapojili aj do údržby zelene a pomohli odstrániť veľké množstvo starých drevín, konárov či iného bioodpadu. Odpad sa zbieral naprieč celým Slovenskom, niekde dokonca v spolupráci s mestami, ktoré pomohli vytypovať znečistené lokality v okolí.

„Záleží nám na tom, aby Slovensko bolo lepšou krajinou pre život, a to doslova. Každé dieťa vie, že najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. V Lidli sme sa preto rozhodli spojiť tieto dve myšlienky a v rámci našich projektov Nenechajme to plávať (obmedzovanie jednorazových plastových vreciek) a Upracme Slovensko (možnosť darovať záloh) motivujeme našich zákazníkov k udržateľnejšiemu konaniu. Zároveň spoločne podporujeme čistenie našej krajiny,“ uviedol Tomáš Bezák, hovorca Lidl Slovenská republika, v.o.s.

September patrí upratovaniu vo svete aj na Slovensku. Reťazce Kaufland a Lidl, ktoré sú súčasťou skupiny Schwarz, sa snažia ísť v boji proti znečisťovaniu životného prostredia a oceánov plastovým odpadom príkladom. A to nielen iným firmám, ale takisto svojim zákazníkom.

Informačný servis