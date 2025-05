Kardináli stále vyberajú, zvolený pápež voľbu akceptovať nemusí – VIDEO

z Vatikánu a Ríma od vyslanej redaktorky SITA Márie Frisovej

Dostatočný počet hlasov kardinálov počas konkláve, teda dve tretiny, síce stačí na zvolenie nového pápeža, no to, či sa ním vybraný kardinál naozaj stane, záleží na ňom. Konkrétne na jeho odpovedi na otázku, či voľbu za pápeža prijíma.

Pápežom sa totiž stáva práve vo chvíli, keď na ňu odpovie kladne. Podľa kňaza Juraja Vitteka, ktorý v Ríme sleduje priebeh konkláve, a sám tu osem rokov žil, sú následne už všetky ďalšie úkony, ako napríklad predstavenie pápeža na lodžii Baziliky sv. Petra, len doplňujúce.

Ticho a emócie za múrmi Vatikánu

Dianie „za múrmi Vatikánu“, od zvolenia nového pápeža v Sixtínskej kaplnke až do jeho oficiálneho predstavenia na lodžii Baziliky sv. Petra, je pred očami verejnosti ukryté. Býva však plné emócií, radosti, ale aj uvedomenia si zodpovednosti za svoje rozhodnutie.

„Obyčajne po voľbe, keď jeden z kardinálov získa dve tretiny hlasov, prepukne medzi kardinálmi radosť. Nasleduje veľký potlesk, že sa podarilo dosiahnuť zhodu na novom pápežovi, ako to vieme z rozprávaní viacerých,“ opísal pre agentúru SITA Vittek, ktorý sa síce osobne v minulosti stretol s tromi pápežmi, no konkláve priamo v Ríme zažíva po prvýkrát.

Odpovedať „áno“ znamená prijať najvyššiu zodpovednosť

Po úspešnej voľbe sa predseda konkláve opýta zvoleného pápeža, či rozhodnutie kardinálov akceptuje. „To, čo sa deje na konkláve, je absolútne tajné, no nepočul som, že by sa šepkalo, že by niekto zo zvolených nejakým spôsobom takúto voľbu odmietol. Nemáme o tom žiadnu informáciu,“ uviedol. Zároveň hovorí, že si nevie predstaviť, že by niekto túto voľbu neprijal.

„Váha tej zodpovednosti pred Bohom je taká obrovská, že takáto voľba sa skutočne neodmieta. Kardinál zvolený za pápeža by musel mať skutočne veľmi vážne príčiny, aby tak urobil,“ skonštatoval. Z dejín však pripomenul prípad abdikovaného pápeža, jednoduchého františkánskeho mnícha. „Za pápeža ho zvolili kvôli určitému kompromisu. On síce prijal voľbu, ale krátko nato, si uvedomil, že je to nad jeho sily a potom sa vzdal úradu,“ priblížil.

Ako vzniká pápežské meno

Okrem toho, kto bude novým pápežom, zaujíma ľudí aj meno, aké si vyberie. Napríklad pápež František nemal vopred pripravené meno. „Absolútne neuvažoval nad tým, že by bol zvolený. Mal už pripravené veci, chystal sa vrátiť do Argentíny a sláviť tam Veľkú noc. Povedal, že meno František mu prišlo ako najvhodnejšie po tom, ako sa k nemu prihovoril jeden z kardinálov po voľbe, a pripomenul mu, aby nezabudol na chudobných. Samotný pápež František to spomína vo svojej biografii,“ opísal Vittek. Pôvodne, v začiatkoch, si pápeži ani nevyberali nové mená, ako vysvetlil, s tradíciou začal pápež, ktorý mal civilné meno Merkúr.

„Vtedy si povedal, že pápež nemôže niesť meno pohanského boha a zvolil si nové meno,“ konkretizoval. Meno Merkúr totiž niesol aj starorímsky boh obchodu a zisku. Výberom mena sa dnes pápeži podľa Vitteka prihlasujú k istému duchovnému programu, ktorý dané meno vyjadruje. Ako dodal, môže to byť meno predchodcu, ku ktorému sa prihlási, či niekoho z duchovenstva, ktorého chce nasledovať. Pápež František tak napríklad nadviazal na svätého Františka, vrátane jeho prístupu k chudobným a stvorenstvu.

Zaujímavá história bielej reverendy

Po akceptovaní voľby a výbere mena sa nový pápež vyberie do Siene sĺz pri Sixtínskej kaplnke. V sakristii ho následne oblečú do pápežského bieleho rúcha. „Biela reverenda má svoj pôvod u pápeža zo 16. storočia, svätého Pia V. , ktorý bol dominikán. Práve dominikáni totiž nosia biely habit. Aj po zvolení za pápeža vnímal veľmi silne svoju dominikánsku identitu, a tak si chcel svoje rúcho ponechať. Vtedy vznikla tradícia, že pápež chodí v bielom,“ opísal zaujímavú históriu bielej reverendy slovenský kňaz. Po tomto rúchu ponúknu novému pápežovi ďalšie insígnie, ako napríklad pápežské rúcho či červené topánky. Pápež František ich odmietol.

„Poslední pápeži, od Pavla VI., sa postupne zbavujú všetkých symbolov, ktoré ešte vyjadrujú panovnícku moc. Nezostali už v podstate skoro žiadne, a tie, ktoré áno, majú aj duchovný význam. Záleží už len na pápežovi, ako ich príjme,“ zhodnotil Vittek. Po všetkých tradičných úkonoch napokon pápež príde na balkón svätopeterskej baziliky, kde ho kardinál protodiakon ohlási a predstaví svetu.