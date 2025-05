Prečo Slovensko nemá svojho kardinála? - ROZHOVOR

z Vatikánu a Ríma od vyslanej redaktorky SITA Márie Frisovej

Slovensko nemá ani na súčasnom konkláve svoje zastúpenie v podobe kardinála. Po smrti Jána Chryzostoma Korca v roku 2015 a Jozefa Tomka v roku 1922 tento titul spomedzi slovenských cirkevných predstaviteľov nenesie nikto. Oboch menoval pápež Ján Pavol II. Pápež Benedikt XVI. menoval počas svojho pontifikátu 90 kardinálov z takmer 40 krajín, jeho nástupca pápež František 163 z takmer osemdesiatky krajín. Hoci obaja zachovali prevahu európskych kardinálov, Slováci medzi nimi neboli. Na otázky k tejto téme pre agentúru SITA odpovedal Pavol Rábara, náboženský redaktor denníka Postoj.

Vo Vatikáne sa začína konkláve, medzi kardinálmi v Sixtínskej kaplnke však žiaden kardinál volič zo Slovenska nebude. Prečo Slovensko nemá kardinála?

Na túto otázku by vedel najlepšie odpovedať zosnulý pápež František. Pri menovaniach kardinálov Slovensko nebral do tejto úvahy. Môžeme sa len dohadovať, prečo to tak bolo. Je pravda, že v tom čase nebol zo Slovenska žiadny prelát v nejakom vysokom postavení vo Vatikáne, čo ale pri pápežovi Františkovi nebolo úplne nutné na to, aby bol kardinál. Sám pápež František porušil viaceré dovtedy zaužívané zvyky, či tradície dávať kardinálske tituly napríklad arcibiskupom Prahy, Paríža, Milána, Benátok, ktoré naozaj nemajú kardinála. To znamená, že Slovensko sa po tejto stránke, nemôže tváriť urazene. Na druhej strane sme katolícka krajina, aspoň formálne určite, takže túto otázku je cítiť veľmi intenzívne aj medzi ľuďmi na Slovensku.

Len pre porovnanie, napríklad Spišská diecéza čakala na svojho biskupa tri roky a jeho menovanie sa po smrti biskupa Štefana Sečku aj očakávalo. Prečo je biskup istým spôsobom nevyhnutným článkom vo fungovaní diecézy, no v prípade kardinála takéto prepojenie nefunguje?

Kardinál je skôr čestný titul, či titul, ktorý nevyhnutne nesúvisí s úlohou, ktorú má daný biskup. Väčšina kardinálov sú biskupi, ale poznáme aj výnimky. Pre Cirkev je však dôležité, akých má hlavne biskupov, pretože to sú pastieri miestnej Cirkvi v rozličných krajinách. Samozrejme, niektorí biskupi sú pracovníkmi Vatikánu, pracujú pre Svätú stolicu a mnohí z nich sú kardináli. Ak to zjednodušíme, kardináli sú najbližší spolupracovníci pápeža. V minulosti to boli správcovia farností v meste Rím, preto vznikla tradícia, že oni vyberali rímskeho biskupa, čiže pápeža. Dnes sú teda kardináli najbližšími spolupracovníkmi pápeža, ktorí mu majú pomáhať viesť Cirkev, ale aj, raz za čas, keď nastane ten moment, zvoliť novú hlavu Cirkvi.

Je známe, že pápež Ján Pavol II. si k sebe púšťal Slovanov. Bol to on, kto vymenoval za kardinála Jozefa Tomka v roku 1985, a v roku 1991 aj Jána Chryzostoma Korca. Je tu nádej, že ak by bol za pápeža zvolený kandidát zo slovanského prostredia, mohlo by sa Slovensko dočkať svojho kardinála?

Je to ľudsky pochopiteľné, že ak by bol pápežom napríklad Poliak či Maďar, tým, že sme geograficky blízko, môže byť táto šanca väčšia, ale zároveň to tak vôbec nemusí byť. Vidíme, že pápež František bol z Argentíny a naozaj sme nepredpokladali, že navštívi Slovensko. To znamená, že prekvapenia sa môžu diať jedným, aj druhým smerom. A môže sa napokon stať, že pápež bude z Ázie či Afriky, a na prvom možnom menovaní kardinálov vyberie niekoho zo Slovákov.