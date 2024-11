Kapitán Lipták: Moje dievčatá budú teraz legendy, ale chceme ešte raz vyhrať

Dvadsaťdva rokov uplynulo od triumfu Slovenska v tenisovom Pohári federácie, keď zverenky vtedajšieho kapitána Tomáša Malika triumfovali vo finále v Maspalomase na Kanárskych ostrovoch nad Španielkami 3:1.

Po vyše dvoch desaťročiach sa historický okamih môže zopakovať. Slovenky opäť stoja na prahu historického triumfu. V španielskej Málage im chýba posledný krok, vo finále zdolať tím Talianska.

Rebríčky nerozhodujú

Slovenské tenistky si prekliesnili cestu do finále cez tímy USA, Austrálie a Veľkej Británie, pričom vo všetkých troch prípadoch boli súperky vysoké favoritky podľa rebríčkového postavenia ich hráčok. Opäť sa však potvrdilo, že tímová súťaž sa neriadi rebríčkami a často ani aktuálnou formou aktérok.

Rozhoduje tímová súdržnosť a vôľa niečo veľké spolu dokázať. A Slovenky s jedinou hráčkou v najlepšej stovke singlového renkingu WTA Rebeccou Šramkovou (43.) sú príkladom práve tejto súdržnosti a tímovosti.

„Výnimočný moment pre našu krajinu, pre naše hráčky aj tenis na Slovensku. Je to už toľko rokov, čo sme vyhrali túto súťaž. A dosiaľ je to jedinýkrát, čo sme v nej triumfovali,“ skonštatoval kapitán Matej Lipták na oficiálnom webe podujatia billiejeankingcup.com a ďalej pokračoval:

„Stojíme jeden krok pred najväčším úspechom pre toto družstvo, lebo pred 22 rokmi celkový triumf vybojovali iné hráčky. Užívame si to, ale vo finále chceme byť pripravení.“

Lipták zažil semifinále v Rusku

Lipták je už pätnásty rok kapitán Slovenska v Pohári Billie Jean Kingovej, predtým Pohári federácie. V roku 2013 boli Slovenky pod jeho vedením blízko postupu do finále, ale v Moskve prehrali s domácimi Ruskami 2:3, hoci viedli 2:0. Lipták mal vtedy v tíme skvelé singlistky Danielu Hantuchovú a Dominiku Cibulkovú, ale nestačilo to.

Súčasný tím v Málage nemá hviezdu svetového tenisu, ale má Rebeccu Šramkovú, ktorá v posledných dvoch mesiacoch predvádza životný tenis a tiež má vyrovnaný deblový pár Viktória Hrunčáková, Tereza Mihalíková. Šramková dosiaľ vyhrala všetky tri svoje dvojhry na finálovom turnaji a deblistky tiež uspeli v oboch zápasoch, keďže proti Austrálii sa štvorhra nemusela hrať.

„Všetky moje dievčatá budú teraz legendy. Ak sa to aj vo finále nepodarí, už teraz je to výnimočný moment pre nich aj celé Slovensko. Na to však nemyslíme, chceme vyhrať aj ten posledný zápas,“ dodal Lipták.

Rady od Husárovej

V súčasnom slovenskom tíme pôsobí ako trénerka Janette Husárová, ktorá bola pred 22 rokmi dôležitá súčasť víťaznej partie na Kanárskych ostrovoch. Práve ona finálovým triumfom nad Arantxou Sánchezovou-Vicariovou zabezpečila pre Slovensko celkový triumf.

„Janette bola vo víťaznom tíme v roku 2002 a všetko nám o tom porozprávala. Vravela nám, že ani vo finále nemáme čo stratiť, takže máme ísť na dvorec s pohodovým pocitom, že si to tam pôjdeme naplno užiť,“ vravela Rebecca Šramková.

Šramková si to užíva

V stredu sa postaví proti svetovej štvorke Jasmine Paoliniovej v súboji najlepších hráčok oboch tímov. Vzájomná bilancia je však na strane slovenskej tenistky: 4 víťazstvá – 2 prehry. Šramková už v Málage zdolala svetovú jedenástku Američanku Danielle Collinsovú, Austrálčanku Ajlu Tomljanovicovú a vo vypätom trojsetovom súboji aj Britku Katie Boulterovú, svetovú hráčku číslo 24.

„Užívam si každý duel na podujatí. Nemyslím si, že sme pod tlakom,“ dodala Šramková.