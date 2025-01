Kapela Iné Kafe oslavuje 30 rokov, prichádza aj s novou piesňou Kolagénové nitky - ROZHOVOR

Kapela Iné Kafe oslavuje 30 rokov. Podľa slov frontmana kapely Vratka Rohoňa bude tento rok výnimočný. Ako v rozhovore pre agentúru SITA uviedol, tento rok vyjdú dva nové single aj s videoklipmi.

Iné Kafe súčasne bude mať v priebehu tohto roku viaceré koncerty v Česku a na Slovensku a vystúpia aj na festivaloch. „Máme zatiaľ naplánovaných presne 70 koncertov. Takže rátame, že ich bude okolo 80,“ priblížil Vratko.

Špeciálne koncerty s orchestrom a zborom

Kapela pripravuje aj špeciálne koncerty so symfonickým orchestrom a zborom. Jeden bude v Bratislave a jeden v Prahe. Vratko pripomenul, že kapela takto oslavovala pred piatimi rokmi svoje 25. narodeniny.

Premiéra jedného z nových singlov bude už o pár dní. Pieseň Kolagénová nitka bude mať premiéru 3. februára, a fanúšikovia si ju budú môcť aj s videoklipom pozrieť na YouTube.

„Je to veľká punk-rocková pesnička, v takom našom strednom tempe. Je to skladba na tému, ktorá ma už dosť dlho štve. A to sú také tie kačacie baby, čo dnes chodia s urobenými perami, prerobené, s vystúpenými lícami a natiahnutými tvárami,“ priblížil Vratko s tým, že je to niečo, čo sa mu na ženách absolútne nepáči.

Vrásky na žene sú krásne

„Nepoznám ani nikoho z môjho okolia, komu sa to páči. Mňa to irituje a vyskakuje to na mňa zo sociálnych sietí, z Facebooku, z Instagramu. Nejakým spôsobom sa to popularizuje, influencerky, ktoré žijú len z toho, že majú spravené kozy,“ dodal frontman kapely.

Najnovšia pieseň od Iné Kafe teda bude o tom, čo je na žene najkrajšie, a to je jej prirodzenosť. „Samozrejme, keď má žena tri deti, a niečo si na sebe nechá urobiť, aby si pomohla, tak samozrejme o tom tá pesnička nie je,“ doplnil Vratko

Vysvetlil, že pieseň je práve o prirodzene pekných ženách, ktoré sa dobrovoľne ničia estetickými zákrokmi. Ako Vratko podotkol, vrásky na žene sú krásne, pretože sú odrazom zažitých vecí.

V rozhovore sa ďalej dozviete:

ako si frontman kapely spomína na hudobné začiatky

ako dokázala kapela Iné Kafe preraziť v dobe, keď neboli sociálne siete

v čom sa kapela Iné Kafe za 30 rokov svojej existencie zmenila

ako sa kapela vysporiadala s tým, že sa chcel Vratko Rohoň stať pilotom

ako kapela prežila obdobie pandémie COVID-19

a čom kapela aktuálne pracuje

čo chystá Iné Kafe na 30. narodeniny pre svojich fanúšikov

