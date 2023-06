Kandidátom na prezidenta SR nie je pre Hlas-SD ani Korčok, Gröhlinga by však nekandidovanie Čaputovej mrzelo

Ivan Korčok nie je kandidát Hlasu na prezidenta. Predseda strany Hlas-sociálna demokracia Peter Pellegrini to uviedol v diskusnej relácii V politike televízie Ta3. Dodal, že jeho strana bude chcieť postaviť vlastného kandidáta.

Bude prezidentka opäť kandidovať?

Prezidentka Zuzana Čaputová podľa informácií Denníka N vážne zvažuje, že na budúci rok nebude kandidovať. Je možné, že svoj postoj ešte zmení, no podľa denníka sú šance, že nebude kandidovať, vysoké.

Poslanec Národnej rady (SR) Branislav Gröhling (Sloboda a Solidarita) v statuse na sociálnej sieti uviedol, že by ho mrzelo, ak by Čaputová opätovne nekandidovala, verí však i tomu, že bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok by bol jej dôstojným nástupcom.

Korčok sa vyjadrovať nebude

Samotný Korčok na sociálnej sieti napísal, že v tejto chvíli sa nebude k medializovaným informáciám súvisiacim s prezidentskými voľbami vyjadrovať, a požiadal médiá o pochopenie.

„Rešpektujem úrad hlavy štátu, aj pani prezidentku osobne, a nebolo by odomňa korektné vyjadrovať sa predtým, než akékoľvek stanovisko poskytne ona sama,“ napísal.

Prezidentkin hovorca Martin Strižinec v tlačovej správe informoval, že Čaputová oznámi rozhodnutie v súvislosti so svojou opätovnou kandidatúrou na funkciu hlavy štátu začiatkom budúceho týždňa.