Kandidát na prezidenta Peter Pellegrini (profil)

Peter Pellegrini je predseda Národnej rady Slovenskej republiky a líder koaličnej strany Hlas-SD, v rokoch 2018 – 2020 bol predsedom vlády. Má 48 rokov, pochádza z Banskej Bystrice, je slobodný a bezdetný.

Štátny tajomník na ministerstve financií

Vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo, investovanie na dvoch vysokých školách – na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Do politiky sa dostal ako asistent poslanca za Smer-SD Ľubomíra Vážneho.

Neskôr pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve financií. Z tohto obdobia pochádza medializovaná kauza úplatku vo výške 150-tisíc eur v 500-eurových bankovkách, ktorý údajne Pellegrini prijal v krabici od šampanského. Pellegrini prijatie akéhokoľvek úplatku dôrazne odmieta, obvinený nebol.

V roku 2014 sa stal podpredsedom Smeru-SD a zároveň ministrom školstva. Ešte v ten istý rok nahradil odstupujúceho Pavla Pašku vo funkcii predsedu Národnej rady SR.

Premiér po vraždy novinára Jána Kuciaka

Po parlamentných voľbách v roku 2016 sa stal podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu. 15. marca 2018 bol prezidentom Andrejom Kiskom poverený zostavením novej vlády po tom, čo tretia vláda Roberta Fica podala demisiu v dôsledku politickej krízy po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

V rokoch 2018 – 2020 bol predsedom vlády SR, od 24. marca 2020 do 16. septembra 2020 zastával funkciu podpredsedu parlamentu. V roku 2020 odišiel zo strany Smer-SD a založil vlastnú stranu Hlas-SD. V predčasných parlamentných voľbách v roku 2023 skončila jeho strana na treťom mieste a vstúpila do vládnej koalície so Smerom-SD a SNS.

Opustí funkciu predsedu Hlasu-SD

Kandidatúru na post prezidenta ohlásil 19. januára. V súčasnosti tesne vedie v prieskumoch, ktoré mu predpovedajú súboj v druhom kole volieb s jeho hlavným súperom Ivanom Korčokom.

Pellegrini deklaruje, že ak sa stane prezidentom, vzdá sa funkcie predsedu strany Hlas-SD aj funkcie predsedu Národnej rady SR. V prípade zvolenia za hlavu štátu by ho nesprevádzala prvá dáma ani iná osoba, pretože, ako povedal, s nikým nezdieľa spoločnú domácnosť. Jeho kandidatúru podporuje okrem jeho vlastnej strany Hlas-SD aj najsilnejšia koaličná strana Smer-SD.

Tretí koaličný partner – Slovenská národná strana najprv postavila vlastného kandidáta Andrej Danka, ten sa však 18. marca vzdal kandidatúry a teraz podporuje Štefana Harabina.