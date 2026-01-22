NATO je pripravené plánovať misiu na ochranu Arktídy po dohode o Grónsku

Najvyšší vojenský veliteľ NATO vo štvrtok vyhlásil, že Aliancia je pripravená začať plánovať misiu na ochranu Arktídy, ak o to bude požiadaná. Reagoval tak na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o rámcovej dohode, ktorá má podľa neho uspokojiť jeho požiadavky týkajúce sa Grónska.
Nič sa neplánuje
„Zatiaľ sme nerobili žiadne plánovanie. Nedostali sme politické usmernenie, aby sme sa posunuli ďalej,“ povedal po stretnutí najvyšších predstaviteľov NATO americký generál Alexus Grynkewich, vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe (SACEUR). „Premýšľame o tom, ako by sme sa mohli zorganizovať – plánovanie sa ešte nezačalo, ale sme pripravení,“ dodal.
Myšlienka spustenia misie NATO v Arktíde sa objavila ako jedno z možných riešení po tom, čo Trump začal poukazovať na hrozby zo strany Ruska a Číny a tým odôvodňoval svoj záujem o Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska.
NATO je jednotné
Trump v stredu v Davose ustúpil od svojich vyhlásení o Grónsku po tom, keď oznámil, že počas rokovaní s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem dosiahol dohodu. Podrobnosti údajnej dohody však zostávajú nejasné. NATO následne uviedlo, že súčasťou ďalších krokov má byť posúdenie možností posilnenia bezpečnosti v arktickom regióne.
Grynkewich zároveň uviedol, že NATO v najbližšom čase neplánuje vojenské cvičenia priamo v Grónsku, no dlhodobo pripravované manévre v iných častiach Arktídy budú pokračovať.
Obavy, že Trumpove hrozby voči Grónsku narušili jednotu Aliancie, generál odmietol. „Zostávame silní, zostávame jednotní a zostávame pripravení,“ vyhlásil.