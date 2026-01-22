V Grónsku vládne skepsa napriek Trumpovým ústupkom. Ťažko mu veriť, hovoria obyvatelia hlavného mesta

Obyvatelia Grónska ostávajú skeptickí voči zmiernenej rétorike amerického prezidentaDonalda Trumpa v súvislosti s prevzatím tohto arktického ostrova, ktorou sa v stredu prezentoval na Svetovom ekonomickom fóre v Davose.
Okrem upustenia od použitia vojenskej sily a hrozby clami Trump povedal, že sa so šéfom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) dohodol o rámcovom postupe v súvislosti s týmto dánskym autonómnym územím. Rozhovor bez bližších podrobností označil za „veľmi produktívny“ aj generálny tajomník NATOMark Rutte.
Neveria mu
Viacerí obyvatelia grónskej metropoly Nuuk, s ktorými sa rozprávala agentúra AFP, však o Trumpových vyjadreniach pochybujú, alebo odmietajú správam veriť.
„Je to jednoducho lož. Klame,“ povedal 47‑ročný technik Mickel Nielsen. „Neverím mu ani slovo a myslím, že nie som jediný.“
Ruky preč od Grónska! Tisíce ľudí protestovali v Kodani proti prevzatiu ostrova Spojenými štátmi
Podobne reagovala aj 64‑ročná opatrovateľka Anak: „Trump? Neverím mu. Grónsko patrí Grónčanom.“
Muž, ktorý nechcel uviesť svoje meno a predstavil sa len ako Miki, označil Trumpove vyhlásenia za „ťažko uveriteľné“. „Niečo povie a o dve minúty tvrdí presný opak,“ povedal.
NATO nemá nič s Grónskom
Grónska poslankyňa v dánskom parlamente Aaja Chenmitzová kritizuje, že sa o ostrove rokuje bez jeho obyvateľov. „NATO nemá absolútne žiadne právo rokovať o čomkoľvek bez nás,“ uviedla. Podľa nej je predstava, že by Aliancia mala čo hovoriť ku Grónsku a jeho nerastnému bohatstvu, je „úplne absurdná“.
Trump si rozmyslel zavedenie ciel voči európskym krajinám, s Ruttem vypracoval rámec pre dohodu o Grónsku
Prezident USA od svojho návratu k moci opakovane vyhlasuje, že Washington potrebuje Grónsko nielen pre jeho suroviny, ale najmä na ochranu svojich národnobezpečnostných záujmov. Jeho snahy o ovládnutie ostrova vyvolali ostrú kritiku medzi európskymi spojencami Dánska.
Podľa prieskumu z januára 2025 až 85 percent Grónčanov odmieta pripojenie ostrova k Spojeným štátom a len šesť percent takýto krok podporuje.