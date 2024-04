Kampaň pred eurovoľbami bojuje s únavou po prezidentských voľbách na Slovensku, intenzívne sa spustí 29. apríla

Intenzívna kampaň k voľbám do Európskeho parlamentu sa začne 29. apríla. Pôjde o výzvu k účasti vo voľbám, ktoré budú na Slovensku v sobotu 8. júna. Celoeurópsky dátum pre eurovoľby v krajinách Európskej únie je 6. až 9. jún.

„V máji a prvé júnové dni bude u nás prebiehať informačná a mobilizačná kampaň. Nerobíme ju len my ako kancelária, pretože my sme malý tím, ale robí to aj centrála komunikačného oddelenie Európskeho parlamentu, takže je to paneurópska kampaň,“ povedal vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Sermek v relácii portálu SITA Okno do sveta.

Dôležitá kampaň politických strán

Dodal, že ľuďom sa budú snažiť vysvetľovať, prečo je dôležité ísť voliť, čo Európska únia robí a ako to vplýva na ich každodenný život.

„Samozrejme, to nestačí. Treba, aby politické strany robili svoju kampaň, aby kandidáti presviedčali voličov, prečo by mali voliť práve ich. My nemôžeme voličom hovoriť, voľte alebo nevoľte toho kandidáta, my hovoríme iba to, prečo je dôležité voliť, využiť svoj hlas a nenechať ostatných, aby rozhodovali za vás,“ podotkol Sermek.

Očakáva voličskú únavu

Očakáva, že u Slovákov bude určitá voličská únava po dvoch kolách prezidentských volieb, rovnako sa to môže prejaviť aj pri kampani politických strán. V budúcnosti by podľa Sermeka určite pomohlo, keby sa eurovoľby spojili s druhým kolom prezidentských volieb.

„Keby neboli predčasné voľby, boli by aj parlamentné voľby teraz vo februári, takže eurovoľby by boli až štvrté v poradí. Takže predčasné voľby nám, paradoxne, pomohli a voliči aj politické strany si trochu odpočinú,“ poukázal Sermek.

