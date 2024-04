Okno do sveta: EÚ nie je ideálny projekt, ale je to stále to najlepšie, čo sa Slovensku mohlo stať (rozhovor)

„Slováci ani po 20 rokoch členstva nepovažujú Európsku úniu za svoj vlastný priestor. Stále hovoríme o Únii ako o niekom v Bruseli, o niekom inom a nie o tom, že to je náš spoločný priestor, kde sa podieľame na rozhodnutiach,“ hodnotí jednu z príčin nízkej účasti Slovákov na voľbách do Európskeho parlamentu vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Sermek.

Brusel sme aj my

V najnovšej časti video podcastu Okno do sveta sme debatovali nielen o príčinách malého záujmu Slovákov o to, kto ich bude zastupovať v Európskych inštitúciách ale aj o ďalších stránkach 20-ročnej existencie Slovenska v Európskej únii.

Politici podľa Sermeka často komunikujú o EÚ, že je to niečo čo prichádza z Bruselu. „My musíme komunikovať presný opak. Ten Brusel sme aj my. Sú to aj naši ministri, sú to aj naši europoslanci. Legislatívu EÚ, ktorá potom platí aj na Slovensku, prijímame spoločne s ostatnými členskými štátmi, či už na Rade ministrov, alebo v Európskom parlamente,“ dodáva.

Európska únia má svoje chyby

Pripomína, že Slovensko môže na úrovni expertov zasahovať do legislatívy už od úplne prvej etapy, keď sa ešte len pripravuje návrh. A rovnako v ktorejkoľvek ďalšej fáze môžeme dávať návrhy a žiadať zmeny.

„Európska únia nie je ideálny projekt, samozrejme má svoje chyby, treba pracovať na ich odstránení, ale stále je to to najlepšie, čo existuje a to najlepšie, čo sa Slovensku mohlo stať. Keď sa pozrieme na krajiny bývalého východného bloku, ktoré nie sú súčasťou Únie, tak naozaj vidíme ten obrovský rozdiel,“ tvrdí vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Problém slabého vnímania európskej identity Slovákov možno spočíva aj vo vzdelávaní, ktoré systematicky neučí, že sme súčasťou väčšieho celku.

Sermek súhlasí, že Európskej únii sa v rámci občianskej náuky venuje minimálna pozornosť. „A to sa tie deti skôr naučia, nejaké historické dáta, dátum vzniku, dátum vstupu, členské štáty a tak ďalej. Ale neučia sa práve to najdôležitejšie, a to je spôsob rozhodovania v Európskej únii a spôsob, ako ľudia môžu tú úniu ovplyvniť,“ povedal.

V najnovšej časti video podcastu Okno do sveta sme sa rozprávali aj o tom:

či by mal štát, ktorý považuje členstvo v EÚ za prospešné aktívne vzdelávať

ako ovplyvnia účasť voličov na eurovoľbách silné mená kandidátov známe z domácej politiky

aký vplyv na účasť môže mať voličská únava po dvoch kolách prezidentských volieb

či nám Green Deal nanútili z Bruselu

či je elektromobilita bruselský vynález, alebo v tejto oblasti len dobiehame USA a Čínu

ako zmenila procesy v EÚ séria kríz – Brexit, COVID-19, ruská agresia na Ukrajine

čo a či môže ovplyvniť budúcich 15 slovenských poslancov 720-člennom parlamente

