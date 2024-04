Kampaň označujúca Korčoka za prezidenta vojny bola podľa Pellegriniho legitímna a v poriadku

Dva týždne kampane medzi prvý a druhým kolom a záverečné duely ukázali ľuďom tvár jedného aj druhého kandidáta a ako to kto myslí. Uviedol to predseda parlamentu a novozvolený prezident Peter Pellegrini v relácii TA3 V politike.

Silná mobilizácia

„Do kandidatúry som išiel úprimne od srdca, nie kvôli nejakému kalkulu. Myslím si, že ľudia nakoniec vycítili, koho chcú za prezidenta,“ vyhlásil Pellegrini a dodal, že vnímal posledné dni silnú mobilizáciu.

Súčasne ocenil na celej spoločnosti bez ohľadu na to, koho kto volil, že sa ľudia prestali hanbiť za svoj názor a že sa vedeli ohradiť voči internetovému hejtu.

„Nakoniec ľudia našli v sebe slobodu a mohli sa verejne vyjadriť aj keď volili Pellegriniho, nie len keď volili Ivana Korčoka. Predtým, ako náhle ste povedali, že volíte niekoho iného než Korčoka, tak ste boli predmetom hejtu,“ dodal Pellegrini.

Prezident vojny

Kampaň označujúca Ivana Korčoka za prezidenta vojny bola podľa Pellegriniho v poriadku a legitímna.

Ako vysvetlil, ak išlo o vyjadrenia vo vzťahu ku Korčokovi, tak to boli jeho vlastné citáty a jeho vyjadrenia k vojne.

„Boli to jeho vyjadrenia k vojne, k bombardovaniu Juhoslávie, k vojne v Iraku či k vojne v pásme Gazy. Vyjadril sa ku všetkým konfliktom pozitívne. Je to človek, ktorý nemal nikdy problém so zabíjaním ľudí, a ktorý nikdy nehovoril o mieri,“ vyhlásil Pellegrini s tým, že on začal hovoriť mieri nie preto, lebo chcel byť lepším kandidátom, ale preto, že verí v potrebu okamžitého zastavenia zabíjania.

„Podporovať vojenský konflikt, ktorý za dva roky nepriniesol žiadny výsledok, je absolútnou tragédiou,“ dodal Pellegrini a uzavrel s tým, že on ani SR nikdy nespochybnia skutočnosť, že v prípade vojny na Ukrajine je agresorom Ruská federácia.