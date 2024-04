Pellegriniho kroky v zahraničnej politike budú v súlade s vládou, opačné konanie by vyslalo zlý signál pre partnerov

Novozvolený prezident Peter Pellegrini bude v oblasti zahraničnej politiky pravdepodobne konať, ako už naznačil, v súlade s politikou súčasnej vlády, ktorej členom je aj jeho strana Hlas-SD.

V relácii Volebné ráno na RTVS :24 to povedal dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela Branislav Kováčik.

Zlý signál pre partnerov

Ako poznamenal, je dobré, ak prezident a vláda koordinujú svoje kroky v oblasti zahraničnej politiky, pretože rozdielne kroky nevysielajú dobrý signál pre partnerov.

Podľa politológa možno od Pellegriniho čakať to, čo avizoval počas kampane – ukotvenie Slovenska v medzinárodných organizáciách, hlavne v európskych inštitúciách a v Severoatlantickej aliancii (NATO).

„Peter Pellegrini si veľmi dobre uvedomuje, že jediná budúcnosť pre Slovenskú republiku je v týchto integračných zoskupeniach,“ skonštatoval.

Vyslanie vojakov na Ukrajinu

Kováčik predpokladá, že Slovensko si jasne uvedomuje jeho hodnotové ukotvenie a jeho budúcnosť vidí v Európskej únii a NATO. „V tomto, si myslím, že vláda ako aj prezident sú za jedno,“ uviedol. Dekan sa vyjadril aj k otázke vyslania vojakov do vojenského konfliktu v zahraničí, ktorá rezonovala počas prezidentskej kampane.

Upozornil, že vyslanie vojakov a vstup krajiny do ozbrojeného konfliktu nie je individuálne rozhodnutie prezidenta a platia pre to prísne pravidlá. Prezident však môže túto tému vniesť do politického diskurzu.