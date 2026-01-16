Kyjev zatvára školy pre ruské útoky a energetickú krízu, výučba sa obnoví vo februári

Školy v ukrajinskej metropole Kyjev budú zatvorené minimálne do budúceho mesiaca. V piatok to oznámil starosta mesta Vitalij Kličko s odvolaním sa na „zložité podmienky“ po ruských útokoch, ktoré vážne poškodili energetickú infraštruktúru v čase mrazivého počasia.
Osvetlenie na pätinu
„Od 19. januára budú školy v hlavnom meste zatvorené a vyhlásené budú prázdniny do 1. februára,“ uviedol Kličko v príspevku na platforme Telegram. Mesto zároveň pristupuje k ďalším úsporným opatreniam. Podľa kyjevských úradov sa intenzita pouličného osvetlenia zníži na jednu pätinu bežnej kapacity s cieľom šetriť elektrickú energiu.
Rozhodnutie prichádza v čase, keď časť obyvateľov Kyjeva zápasí s výpadkami dodávok tepla a elektriny pri teplotách vytrvalo klesajúcich pod bod mrazu. Ukrajinské úrady vyzývajú obyvateľov, aby využívali zriadené vyhrievacie centrá a obmedzili spotrebu energie na nevyhnutné minimum.
Cielené ruské útoky
Rusko od začiatku invázie opakovane cieli na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, pričom intenzita útokov sa tradične zvyšuje počas zimných mesiacov. Raketové a dronové údery zasiahli v posledných týždňoch elektrárne, rozvodne aj teplárne, čo spôsobilo rozsiahle výpadky dodávok energie v mnohých regiónoch krajiny.
Kyjev a jeho západní spojenci označujú tieto útoky za snahu Moskvy oslabiť morálku civilného obyvateľstva a vyvinúť tlak na ukrajinské vedenie počas vykurovacej sezóny. Ukrajina zároveň opakovane vyzýva partnerov na poskytnutie ďalších systémov protivzdušnej obrany a technickej pomoci na ochranu a obnovu energetickej siete.