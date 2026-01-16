Kyjev zatvára školy pre ruské útoky a energetickú krízu, výučba sa obnoví vo februári

Mesto obmedzí aj verejné osvetlenie, teploty vytrvalo klesajú pod bod mrazu.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Vitalij Kličko
Vitalij Kličko, starosta Kyjeva. Foto: archívne, SITA/AP.
Európa Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Európa

Školy v ukrajinskej metropole Kyjev budú zatvorené minimálne do budúceho mesiaca. V piatok to oznámil starosta mesta Vitalij Kličko s odvolaním sa na „zložité podmienky“ po ruských útokoch, ktoré vážne poškodili energetickú infraštruktúru v čase mrazivého počasia.

Osvetlenie na pätinu

„Od 19. januára budú školy v hlavnom meste zatvorené a vyhlásené budú prázdniny do 1. februára,“ uviedol Kličko v príspevku na platforme Telegram. Mesto zároveň pristupuje k ďalším úsporným opatreniam. Podľa kyjevských úradov sa intenzita pouličného osvetlenia zníži na jednu pätinu bežnej kapacity s cieľom šetriť elektrickú energiu.

Rozhodnutie prichádza v čase, keď časť obyvateľov Kyjeva zápasí s výpadkami dodávok tepla a elektriny pri teplotách vytrvalo klesajúcich pod bod mrazu. Ukrajinské úrady vyzývajú obyvateľov, aby využívali zriadené vyhrievacie centrá a obmedzili spotrebu energie na nevyhnutné minimum.

Cielené ruské útoky

Rusko od začiatku invázie opakovane cieli na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, pričom intenzita útokov sa tradične zvyšuje počas zimných mesiacov. Raketové a dronové údery zasiahli v posledných týždňoch elektrárne, rozvodne aj teplárne, čo spôsobilo rozsiahle výpadky dodávok energie v mnohých regiónoch krajiny.

Kyjev a jeho západní spojenci označujú tieto útoky za snahu Moskvy oslabiť morálku civilného obyvateľstva a vyvinúť tlak na ukrajinské vedenie počas vykurovacej sezóny. Ukrajina zároveň opakovane vyzýva partnerov na poskytnutie ďalších systémov protivzdušnej obrany a technickej pomoci na ochranu a obnovu energetickej siete.

Viac k osobe: Vitalij Kličko
Okruhy tém: prerušenie vyučovania Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk