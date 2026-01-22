Poľsko poslalo na Ukrajinu 400 generátorov na výrobu elektriny, aby pomohlo Kyjevu a okolitým obciam počas pretrvávajúcich problémov v energetike. Ako referuje web United 24, uviedol to v stredu na mikroblogovacej sieti X poľský chargé d’affaires na Ukrajine Piotr Łukasiewicz.
„Drahí obyvatelia Kyjeva a okolitých obcí! Z poľských štátnych rezerv je na ceste 400 generátorov rôznych typov. Poľsko je tu, aby pomohlo,“ napísal Łukasiewicz.
Už skôr sa objavili informácie, že Poľsko pripravuje svoj 47. balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 240 až 251 miliónov dolárov (približne 213,2 milióna eur ), ktorý má byť doručený v najbližších mesiacoch.
Trump sa snaží vyriešiť otázku Ruska a Ukrajiny, ukončiť vojnu sa mu však nedarí
Japonská vláda tiež oznámila, že v tomto roku poskytne Ukrajine humanitárnu a technickú podporu v hodnote šiestich miliárd dolárov (približne 5,11 miliardy eur). Uviedol to ukrajinský parlament. Tokio už dodalo viac ako 2 500 generátorov na výrobu elektriny rôznych typov, viac ako 65 transformátorov a ďalšie dôležité zariadenia na podporu a obnovu energetickej infraštruktúry Ukrajiny. Časť plánovanej finančnej pomoci poskytne krajina v prvej polovici roka.
Tokio tiež dodalo na Ukrajinu vojenské terénne vozidla znáčky Toyota. Celková finančná a humanitárna pomoc Japonska Ukrajine podľa Kyjeva presiahla 15 miliárd dolárov.